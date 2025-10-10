ABD, Gazze'deki ateşkesi izlemek için İsrail'e 200 asker gönderiyor - Son Dakika
ABD, Gazze'deki ateşkesi izlemek için İsrail'e 200 asker gönderiyor

10.10.2025 02:18
ABD'nin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını izlemek için İsrail'e 200 asker göndereceği öne sürüldü. Gazze'ye hiçbir ABD askerinin gönderilmeyeceğine dikkat çeken ABD'li yetkililer, yeni ekibin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve Gazze'de sivil bir hükümete geçişi izlemeye yardımcı olacağını" savundu.

ABD'li yetkililer, adının açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e (AP) konuya ilişkin açıklamada bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını belirten yetkililer, bu yapının "insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini kolaylaştıracağını" aktardı.

ATEŞKES ANLAŞMASINI İZLEYECEKLER

Yetkililer, ABD'nin Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklemek ve izlemek için, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askeri İsrail'e göndereceğini söyledi. Yetkililerden biri, yeni ekibin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve Gazze'de sivil bir hükümete geçişi izlemeye yardımcı olacağını" savundu.

ASKERLERİN BİR KISMI BÖLGEDE

Gazze'ye hiçbir ABD askerinin gönderilmeyeceğine işaret eden yetkililer, askerlerin bir kısmının vardığını ve hafta sonu boyunca merkezin kurulması için çalışmalara başlamak üzere bölgeye seyahat etmeye devam edeceklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

