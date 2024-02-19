ABD, Gazze'de ateşkes sağlanmasını engelliyor - Son Dakika
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ABD, Gazze'de ateşkes sağlanmasını engelliyor

ABD, Gazze\'de ateşkes sağlanmasını engelliyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde tek başına Gazze'de ateşkes sağlanmasını engellediğini açıkladı. Nebenzia, ABD'nin Cezayir'in sunmayı planladığı ateşkes talep edilen karar tasarısını veto edeceği sinyali verdi. Ayrıca, Nebenzia, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili Batı'nın hızlı suçlamalarının insan haklarını koruma söylemlerinin boş olduğunu ifade etti.

19.02.2024 18:43
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NEW Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'ye işaret ederek, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tek bir ülkenin Gazze'de ateşkes sağlanmasını engellediğini bildirdi.

Nebenzia, BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki durumun yaklaşık 5 aydır sürdüğüne dikkati çeken Nebenzia, "Eğer biz ilk 16 Ekim'de teklif ettiğimizde ateşkes sağlansaydı, çok sayıda can kurtarıldı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Cezayir'in sunmayı planladığı ve acilen ateşkes talep edilen karar tasarısını veto edeceği sinyali vermesiyle ilgili Nebenzia, "5 aydır tek bir delegasyon, Gazze'de ateşkes sağlanmasını engelliyor." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısının BMGK'de oylamaya sunulması halinde ABD tarafından kabul edilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Rus muhalif Navalnıy'ın ölümü

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde ölümü ve cesedinin ailesine teslim edilmemesiyle ilgili ise Nebenzia, bunun temel nedeninin adli tıp incelemesinin henüz sonuçlanmaması olduğunu bildirdi.

Nebenzia, "Batılı meslektaşlarımız daha ölüm nedeni belirlenmeden 15 dakika içinde 'Putin rejimini' suçlama yoluna gittiler." diyerek, Batı'nın insan haklarını koruma yönündeki sloganlarının içinin boş olduğunu ifade etti.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Kaynak: AA

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