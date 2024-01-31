ABD, Gazze\'deki BM misyonunun ertelendiğini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki durumu incelemek için Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun kurulmasının ve bu misyonun Gazze Şeridi'ne yapacağı ziyaretin, kentin kuzeyindeki gerilimin tekrar tırmanması nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Sayın Bakan (Antony Blinken) İsrail'e son ziyaretinde bir BM değerlendirme misyonu kurulacağını duyurmuştu, bu konuda güncel bir bilgi var mı?" sorusuna Miller, "(Gazze'nin) Kuzeyde yeniden çatışmaların patlak vermesi nedeniyle bu misyon ertelendi." yanıtını verdi.
Sahadaki şartların insani bir misyon yürütmeye ve sağlıklı bir değerlendirme yapmaya elverişli olmadığını kaydeden Miller, "Bu konuda BM ve İsrail hükümeti ile temas halindeyiz. Bir an önce bu misyonun kurulmasını istiyoruz." dedi.
Miller, misyonun kurulup ilk ziyaretin gerçekleşmesi için sahadaki şartları yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haber Bahane programının konuğu olan Bircan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve yaşadığı acıyı anlattı. Bali, ayrıca eski sevgilisinin adını taşıyan dövmeyi hala vücudunda taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Başrollerinde Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren oyuncu Şeyla Halis, cerrahi müdahale olmaksızın fazla kilolarından kurtulup adeta başka biri oldu.
Son Dakika › Güncel › ABD, Gazze'deki BM misyonunun ertelendiğini duyurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?