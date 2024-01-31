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ABD, Gazze'deki BM misyonunun ertelendiğini duyurdu - Son Dakika
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ABD, Gazze'deki BM misyonunun ertelendiğini duyurdu

ABD, Gazze\'deki BM misyonunun ertelendiğini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki durumu incelemek için Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun kurulmasının ve bu misyonun Gazze Şeridi'ne yapacağı ziyaretin, kentin kuzeyindeki gerilimin tekrar tırmanması nedeniyle ertelendiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, sahadaki şartların insani bir misyon yürütmeye ve sağlıklı bir değerlendirme yapmaya elverişli olmadığını belirtti ve misyonun kurulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

31.01.2024 13:49
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki durumu incelemek için Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun kurulmasının ve bu misyonun Gazze Şeridi'ne yapacağı ziyaretin, kentin kuzeyindeki gerilimin tekrar tırmanması nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Sayın Bakan (Antony Blinken) İsrail'e son ziyaretinde bir BM değerlendirme misyonu kurulacağını duyurmuştu, bu konuda güncel bir bilgi var mı?" sorusuna Miller, "(Gazze'nin) Kuzeyde yeniden çatışmaların patlak vermesi nedeniyle bu misyon ertelendi." yanıtını verdi.

Sahadaki şartların insani bir misyon yürütmeye ve sağlıklı bir değerlendirme yapmaya elverişli olmadığını kaydeden Miller, "Bu konuda BM ve İsrail hükümeti ile temas halindeyiz. Bir an önce bu misyonun kurulmasını istiyoruz." dedi.

Miller, misyonun kurulup ilk ziyaretin gerçekleşmesi için sahadaki şartları yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Gazze'deki BM misyonunun ertelendiğini duyurdu - Son Dakika


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