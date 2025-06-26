ABD, Gazze Vakfı'na 30 Milyon Dolar Fon Onayladı - Son Dakika
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ABD, Gazze Vakfı'na 30 Milyon Dolar Fon Onayladı

26.06.2025 22:23
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ABD, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na 30 milyon dolarlık destek sağladığını açıkladı ve diğer ülkeleri çağırdı.

NEW ABD yönetimi, sıkça eleştirilen İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" için 30 milyon dolarlık bir fon onayladıklarını belirtti ve Vakfın "alkışlanacak" işler yaptığını savunarak diğer ülkelerin de desteğini istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze İnsani Yardım Vakfı için 30 milyon dolarlık fona onay verildiğini duyuran Pigott, "Tüm ülkelere Vakfı ve kritik çalışmalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Vakfın şimdiye kadar "Hamas yağmalamasını" engelleyerek 46 milyon öğün dağıttığını söyleyen Pigott, "Bu olağanüstü bir şey. Alkışlanmalı ve desteklenmeli." ifadesini kullandı.

Pigott, yeni fonun, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgede "barışa verdiği desteğin" de bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Tüm eleştirilere "46 milyon öğün dağıttık" diyerek cevap verdi

Gazetecilerin Gazze nüfusunun 2,2 milyon olduğu düşünülerek 46 milyon öğünün yetersizliğine dikkati çekmesi üzerine Pigott, "Yardım dağıtılıyor, bu alkışlanmalı." diye konuştu.

Gazze'de yardım dağıtımını daha önce yapan gruplara izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılıp yapılmadığı sorusuna karşılık Pigott, "46 milyon öğün dağıttık. Yeni 30 milyon dolarlık fon onayladık. Bunlar olumlu haberler, ülkeler bu Vakıfa destek vermeli." dedi.

Pigott, gıda dağıtımı sırasında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldürülmesine ilişkin sorulara ise "İsrail ordusu bu konuda soruşturma yürütüyor. Onlara göz atmanızı öneririm. Aynı zamanda bu haberlerin çoğu Hamas propagandası." cevabını verdi.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı", 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından 2. Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Sözcü, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gazze Vakfı'na 30 Milyon Dolar Fon Onayladı - Son Dakika

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