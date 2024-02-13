NEW ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, son günlerdeki NATO'ya ilişkin tartışmalar nedeniyle ABD'nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu belirterek, "Bu ittifakı sürdürme sorumluluğumuz var." dedi.
Brown, NBC'ye yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO üyesi ülkelere yönelik açıklamasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi.
NATO üyelerinin güçlü bir ittifak oluşturduğunu kaydeden Brown, "Bu ittifakı sürdürme sorumluluğumuz var. ABD'nin güvenilirliği her bir müttefikimiz açısından tehlikede ve ABD liderliğine hala ihtiyaç duyuluyor, isteniyor ve izleniyor." şeklinde konuştu.
Brown, ABD'nin NATO müttefikliği konusundaki tutumunun kararlı, ilettikleri ve karşıdan aldıkları mesajın da bu olduğunu kaydetti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.
Trump'ın bu sözlerine, başta Başkan Joe Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.
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Son Dakika › Güncel › ABD Genelkurmay Başkanı: NATO'ya ilişkin tartışmalar ABD'nin güvenilirliğini tehlikeye atıyor - Son Dakika
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