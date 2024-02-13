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ABD Genelkurmay Başkanı: NATO'ya ilişkin tartışmalar ABD'nin güvenilirliğini tehlikeye atıyor

ABD Genelkurmay Başkanı: NATO\'ya ilişkin tartışmalar ABD\'nin güvenilirliğini tehlikeye atıyor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, son günlerdeki NATO'ya ilişkin tartışmalar nedeniyle ABD'nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu belirtti. Brown, NATO üyelerinin güçlü bir ittifak oluşturduğunu ve ABD'nin bu ittifakı sürdürme sorumluluğu olduğunu vurguladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülkelere yönelik açıklamalarına tepki gösteren Brown, ABD liderliğine hala ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

13.02.2024 23:23
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NEW ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, son günlerdeki NATO'ya ilişkin tartışmalar nedeniyle ABD'nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu belirterek, "Bu ittifakı sürdürme sorumluluğumuz var." dedi.

Brown, NBC'ye yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO üyesi ülkelere yönelik açıklamasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi.

NATO üyelerinin güçlü bir ittifak oluşturduğunu kaydeden Brown, "Bu ittifakı sürdürme sorumluluğumuz var. ABD'nin güvenilirliği her bir müttefikimiz açısından tehlikede ve ABD liderliğine hala ihtiyaç duyuluyor, isteniyor ve izleniyor." şeklinde konuştu.

Brown, ABD'nin NATO müttefikliği konusundaki tutumunun kararlı, ilettikleri ve karşıdan aldıkları mesajın da bu olduğunu kaydetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.

Trump'ın bu sözlerine, başta Başkan Joe Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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