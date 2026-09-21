ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin dünkü iki füze fırlatmasını görüştü

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan üst düzey yetkililer, Kuzey Kore'nin dünkü balistik füze fırlatmalarını görüştü.

Yonhap'ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kore Yarımadası Politikası Genel Direktörü Baek Yong-jin, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Wilezol ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İlişkileri Bürosu Genel Direktör Yardımcısı Takaşi Arıyoşi, telefonda görüştü.

Kuzey Kore'nin dünkü balistik füze fırlatmalarını ele alan yetkililer, bundan sonraki süreçte verilecek karşılıkları değerlendirdi.

Yetkililer, konuyla ilgili bilgi paylaşımının hızlı şekilde yapılabilmesi amacıyla 3 ülkenin yakın iletişim halinde olduklarını belirtti.

Güney Kore ve Japonya, dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan iki füze fırlattığını açıklamıştı. Daha sonra fırlatılan cisimlerin balistik füze olduğu belirtilmişti.