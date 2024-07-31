ABD, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasının ardından Gazze'de ateşkes için bölgedeki hükümetlerle iletişimde - Son Dakika
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ABD, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasının ardından Gazze'de ateşkes için bölgedeki hükümetlerle iletişimde

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast sonrasında da Gazze'de ateşkes için 'bölgedeki hükümetlerle iletişim halinde olduklarını' söyledi. Patel, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardım gibi konuların 'inanılmaz derecede önemli olmaya devam ettiğini' vurgulayarak bu konuların bölge ortakları ve İsrail için de 'bir öncelik' olduğuna değindi.

31.07.2024 23:17
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast sonrasında da Gazze'de ateşkes için "bölgedeki hükümetlerle iletişim halinde olduklarını" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Patel, Heniyye suikastı sonrası Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin bir soruya "Elbette bölgedeki hükümetlerle iletişim halinde olmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz daha barışçıl ve güvenli bir bölge için diplomatik çözümleri teşvik etmeye devam etmek." diye cevap verdi.

ABD'nin bölgede bundan sonra izleyeceği yol haritasına da değinen Patel, çalışmaya ve etkileşimde bulunmaya devam edeceklerini yineledi.

Patel, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardım gibi konuların "inanılmaz derecede önemli olmaya devam ettiğini" vurgulayarak bu konuların bölge ortakları ve İsrail için de "bir öncelik" olduğuna değindi.

İtidal çağrısını yineledi

Hamas'ın siyasi lideri Heniyye'nin suikastı sonrası İran ve Hizbullah'ın intikam açıklamalarına değinen Patel, "Daha geniş bir bölgesel çatışmaya doğru tırmanmayı önlemek için tüm taraflara itidal çağrısı yapmaya devam ediyoruz." dedi.

ABD'nin Tahran'daki saldırıya dahil olmadığını yineleyen Patel, bundan sonraki süreçle ilgili, "ABD elbette personelimizi, bölgedeki ve ötesindeki çıkarlarımızı uygun ve doğru bir şekilde korumak için mümkün olan her önlemi alacaktır." diye konuştu.

Patel, ABD'nin, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını" hatırlatarak, İran ve benzeri rejimlerden gelecek "kötü niyetli saldırılara karşı" İsrail'i savunmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD'nin Heniyye suikastını "İsrail saldırganlığı" olarak görüp görmediği sorusuna Patel, ABD'nin olayla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Patel, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili haberleri gördüklerini ve ayrıntılarını takip ettiklerini de kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasının ardından Gazze'de ateşkes için bölgedeki hükümetlerle iletişimde - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasının ardından Gazze'de ateşkes için bölgedeki hükümetlerle iletişimde - Son Dakika
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