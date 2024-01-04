 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran'a yakın Şii milis lideri ABD hava saldırısında öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'a yakın Şii milis lideri ABD hava saldırısında öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva es-Saidi'nin ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı olan Saidi'nin Bağdat'ta gerçekleşen saldırıda hedef alındığı ve öldürüldüğü açıklandı. Yerel medyada ise saldırı sonucunda Haşdi Şabi Lojistik Dairesi'nin hava saldırısına maruz kaldığı ve yaralılar olduğu belirtildi. Irak hükümeti ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

İran\'a yakın Şii milis lideri ABD hava saldırısında öldürüldü
04.01.2024 - 13:46,
Abone Ol

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden "Ebu Takva es-Saidi" isimli kişinin ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

"Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldüğü aktarıldı.

Iraklı Şii milis güçlerden Nuceba Hareketi'ne ait sosyal medya platformu "Telegram" hesabından da yapılan açıklamada, Ebu Takva Saidi'nin saldırıda hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde ise Bağdat'ta Haşdi Şabi Lojistik Dairesi'nin hava saldırısına maruz kaldığı ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Irak hükümetine bağlı resmi makamlardan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'a yakın Şii milis lideri ABD hava saldırısında öldürüldü - Son Dakika


14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04
Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı

Son Dakika
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
11:56 Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
12:00 İran çok öfkeli: Terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese öfkeyle karşılık verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:02:39. #1.13#
SON DAKİKA: İran'a yakın Şii milis lideri ABD hava saldırısında öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement