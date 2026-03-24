Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Heyeti Pakistan'a Geliyor

24.03.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması için bir heyetin geleceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın "(savaşı sonlandırma) çabaları kolaylaştırdığını" belirterek, ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" ülkeye geleceğini belirtti.

İran yönetiminin "güvensizlik nedeniyle" ABD tarafıyla görüşmeye "henüz hazır olmadığını" ileri süren Pakistan kaynakları, "İran'ı müzakerelere ikna etmek için arka planda diplomasi yoluyla çabalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü anımsatan kaynaklar, bu görüşmeyi "Tahran'ı kazanma girişimi" olarak nitelendirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre görüşmenin gerçekleşmesi halinde ABD heyetinde Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner yer alacak.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
01:17
00:25
00:14
23:14
22:41
21:42
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 01:40:21.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.