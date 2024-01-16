 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Hizbullah'ın İsrail sınırından çekilmesini ve Lübnan ordusunun konuşlanmasını teklif etti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Hizbullah'ın İsrail sınırından çekilmesini ve Lübnan ordusunun konuşlanmasını teklif etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmede, Hizbullah'ın İsrail sınırından 7 kilometre kadar içeriye çekilmesi ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanması önerisinde bulunduğu iddia edildi. Hochstein, aksi takdirde İsrail'in Lübnan'a karşı savaş başlatacağı uyarısında bulundu. Bu teklif, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmeyi amaçlamaktadır.

ABD, Hizbullah\'ın İsrail sınırından çekilmesini ve Lübnan ordusunun konuşlanmasını teklif etti
16.01.2024 - 12:11,
Abone Ol

ABD'nin Lübnanlı yetkililere "Hizbullah'ın İsrail sınırından 7 kilometre kadar içeriye çekilmesi ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanması" teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Lübnan'da Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen günlük "Al-Akhbar" gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu olarak görevlendirilen Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in 11 Ocak'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile yaptığı 3'lü görüşmenin detaylarını paylaştı.

Hochstein'in toplantıda, Mikati ve Buhabib'e, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimcilerin evlerine geri dönebilmesi için Hizbullah mensuplarının 7 kilometre kadar İsrail sınırından uzaklaştırılması, yerine Lübnan ordusunun konuşlandırılması önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.

Hochstein'in, aksi durumda İsrail'in Lübnan'a karşı savaş başlatacağı uyarısı yaptığı kaydedildi.

Hochstein'in temasları

Hochstein, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından 4 Ocak'ta Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti.

Kıdemli Danışman, 11 Ocak'ta Beyrut'a gelerek, iki ülke arasında "geçici bir uzlaşı üzerinde çalışılması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Hizbullah'ın İsrail sınırından çekilmesini ve Lübnan ordusunun konuşlanmasını teklif etti - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 12:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Hizbullah'ın İsrail sınırından çekilmesini ve Lübnan ordusunun konuşlanmasını teklif etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement