ABD'nin İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrine saldırı düzenlediği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 19.00'da Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde bir sanayi birimine ABD tarafından saldırı düzenlendi.
Merkezi Valiliği, saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, maddi hasara dair ise incelemelerin devam ettiğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › ABD Humeyn Şehrine Saldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?