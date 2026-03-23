ABD, Hürmüz Boğazı İçin Müttefikleri İkna Ediyor - Son Dakika
ABD, Hürmüz Boğazı İçin Müttefikleri İkna Ediyor

23.03.2026 09:33
Mike Waltz, ABD müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için destek vermeye başladığını belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek verme konusunda ikna olmaya başladığını belirterek, "Müttefiklerimizin olması gerektiği gibi dediğimize geldiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

CBS News kanalında yayımlanan "Face the Nation" programında Waltz, müttefiklerinin ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda destek vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek verme konusunda ikna olmaya başladığını ifade eden Waltz, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri korumak için "donanmasının bir kısmını" tahsis etme taahhüdüne işaret etti.

Waltz, "Müttefiklerimizin olması gerektiği gibi dediğimize geldiğini görüyoruz. Ancak aynı zamanda Başkan, bu rejimi desteklemeyecek. Zira bu rejim, soykırım niyetiyle elli yıldır dünyanın enerji kaynaklarını rehin almaya çalışmakta ve tehditlerde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere liderleri, 19 Mart'ta, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik son saldırılarını ve ülkenin Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını kınayan ortak açıklama yayımlamıştı.

Liderler, ortak açıklamada, "Boğazdan güvenli geçişi sağlamak için uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hazırlık planlamaları yapan ülkelerin taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesine yer vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya yönelik eleştirilerine devam etmiş ve 20 Mart'ta yaptığı paylaşımda, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır." ifadesini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise 22 Mart'ta, CBS News kanalında yayımlanan "Face the Nation" programında, müttefik ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek verme konusundaki tereddütleri hususunda ABD Başkanı Donald Trump'tan "anlayış" istemişti.

NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına askeri destek verme hususunda tereddüt yaşamasının "anlaşılabilir" bir durum olduğunu vurgulayan Rutte, bununla beraber bu ülkelerin yavaş yavaş Hürmüz Boğazı için bir araya gelmeye başladığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hürmüz Boğazı, Politika, Güvenlik, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Hürmüz Boğazı İçin Müttefikleri İkna Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, Hürmüz Boğazı İçin Müttefikleri İkna Ediyor - Son Dakika
