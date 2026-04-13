ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a Abluka İlan Etti

Amerikan Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nı savaş gemileriyle abluka altına alacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemilere abluka uygulanacağı belirtildi. Bu hamle, İran ile ABD arasında Pakistan'da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından geldi ve uluslararası suyolunun açıkça işgali anlamına geliyor.

ABD ordusu, ablukanın 13 Nisan Pazartesi günü Türkiye saatiyle 17:00'da başlatılacağını ilan etti. Açıklamada, ablukanın Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm İran limanlarını kapsayacağı, ancak Hürmüz Boğazı'ndan İran dışı limanlara giden gemilerin seyrüsefer özgürlüğünün engellenmeyeceği vurgulandı. Ticarî denizcilere resmî bildirimlerle ek bilgiler verileceği ve denizcilerin duyuruları izlemeleri tavsiye edildi.

Bu abluka, ABD'nin İran'ın ekonomik can damarlarını kesmeyi ve Çin'e akan petrolü engellemeyi hedeflediğini gösteriyor. Hamlenin bölgede yeni bir tırmanışa yol açması bekleniyor. İran Devrim Muhafızları, açıklamaya cevaben, direniş cephesinin ABD'yi bölgeden kovacağını ifade etti. Ayrıca, İran'ın deniz mayınları ve gemisavar füzeleri gibi silahlarının Amerikan savaş gemilerine yönelik saldırı riskini artırdığı belirtiliyor. Özellikle Halij Fars gemisavar balistik füzesinin, Amerikan muhripleri için büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.