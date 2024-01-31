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ABD yönetimi, İHA saldırısının İslami Direniş tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor - Son Dakika
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ABD yönetimi, İHA saldırısının İslami Direniş tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor

ABD yönetimi, İHA saldırısının İslami Direniş tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor

ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı.

31.01.2024 22:13
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ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD yönetimi, İHA saldırısının İslami Direniş tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD yönetimi, İHA saldırısının İslami Direniş tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor - Son Dakika
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