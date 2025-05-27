ABD, IKBY'nin Enerji Anlaşmalarını Destekliyor - Son Dakika
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ABD, IKBY'nin Enerji Anlaşmalarını Destekliyor

27.05.2025 23:38
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ABD Dışişleri, IKBY'nin enerji anlaşmalarına destek verip, Bağdat ile birlikte çalışma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ülkedeki doğal gaz üretiminde "birlikte çalışmaları" çağrısında bulunurken, Amerikan şirketlerinin IKBY ile yaptığı anlaşmalara desteğini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın brifinginde, Amerikan şirketleri ile IKBY yönetimi arasında yapılan enerji anlaşmalarına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Bruce, yaklaşık 110 milyar dolarlık enerji anlaşmalarına ABD yönetimi olarak desteklerinin tam olduğunu ve daha fazla Amerikan enerji şirketinin Irak'ta iş yapmasını beklediklerini söyledi.

Bağdat yönetiminin IKBY'nin yaptığı anlaşmalarla ilgili olarak açtığı davalara da değinen Bruce, "Davalara gelince, açıkçası bu tür anlaşmaların kolaylaştırılmasını bekliyor ve umuyoruz." dedi.

"ABD, geçen hafta açıklanan iki anlaşma da dahil olmak üzere, tüm Iraklıların yararına olan ekonomik anlaşmaları desteklemektedir." ifadesini kullanan Bruce, "Bağdat ve Erbil'i mümkün olan en kısa sürede ülkedeki doğal gaz üretimini artırma konusunda birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Washington'da bir araya geldiğini ve çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bruce, "Bakan, Irak'ın enerji bağımsızlığına doğru ilerlemesine yardımcı olacak olan IKBY'deki doğal gaz üretimini artırmak için Amerikan şirketleriyle yapılan anlaşmaları sonuçlandırdığı için Başbakana memnuniyetini iletti." ifadesini kullandı.

ABD ile Irak arasındaki ilişkilerin güçlü ve sağlam olmasında IKBY'nin de önemli rol oynadığını dile getiren ABD'li sözcü, "Irak'ın tamamında iş yapan ABD şirketlerini desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, geçen hafta konuya ilişkin, "Bu enerji anlaşmalarını destekliyoruz. Ayrıca Bağdat ile Erbil'i doğal gaz üretiminin mümkün olan en kısa sürede başlaması için birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Bağdat yönetimi, IKBY'nin ABD'li şirketlerle enerji anlaşmasını reddetti

Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığının Süleymaniye vilayetindeki Miran ve Tophane-Kurdamir sahalarının yatırımıyla ilgili yaptığı anlaşmaları reddediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu işlemlerin, Irak Federal Yargıtayının daha önce verdiği kararlara aykırı olduğu belirtilmişti.

Petrol ve doğal kaynakların tüm Irak halkına ait bir servet olduğu ve bu kaynakların yatırım kararlarının yalnızca Irak merkezi hükümeti tarafından alınabileceği kaydedilen açıklamada, söz konusu enerji anlaşmalarının Irak Anayasası ve Federal Mahkeme kararlarına dayanılarak geçersiz olduğu vurgulanmıştı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin, Washington'daki temasları kapsamında, IKBY ile 2 ABD'li şirket arasında toplam değeri 110 milyar doları bulan enerji anlaşmaları imzalandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, IKBY'nin Enerji Anlaşmalarını Destekliyor - Son Dakika

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