ABD ile Irak'tan Terörle Mücadele Mutabakatı

27.03.2026 22:51
ABD ve Irak, terör saldırılarının önlenmesi için Irak topraklarının kullanılmaması konusunda anlaştı.

Irak ile ABD, Irak topraklarının sivillere, güvenlik güçlerine, stratejik tesislere, ABD personeline ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılar için kullanılmaması konusunda mutabakat imzaladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak ile ABD arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarını kapsayan stratejik işbirliği çerçevesinde Ortak Yüksek Koordinasyon Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda iki ülke, terör saldırılarının önlenmesi ve Irak topraklarının herhangi bir saldırı için kullanılmaması yönünde işbirliğini artırma kararı aldı.

Taraflar, Irak topraklarının sivillere, güvenlik güçlerine, stratejik tesislere, ABD personeline ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Uluslararası koalisyon güçlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemi de toplantıda vurgulandı.

Irak'ın bölgedeki mevcut askeri çatışmaların dışında tutulmasına yönelik karşılıklı taahhüt yinelenirken, ülkenin egemenliğine tam saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Irak'ın kara, hava ve deniz sahasının komşu ülkelere veya bölgeye yönelik tehditlerde kullanılmaması konusu da masaya yatırıldı.

Toplantıda taraflar, terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürecin Irak'ın öncülüğünde yürütülmesi konusunda mutabakata vardı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
22:05
Beşiktaş’ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
21:00
İran’dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara “derhal terk edin“ çağrısı
İran'dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara "derhal terk edin" çağrısı
