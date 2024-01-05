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ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi - Son Dakika
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ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva'nın tehdit olarak görüldüğü için hava saldırısıyla öldürüldüğünü açıkladı.

ABD, Irak\'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi
05.01.2024 - 22:44,  Güncelleme: 22:49
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- ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi

"Tehdit olarak görüldüğü için öldürüldü"

WASHINGTON - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva'nın tehdit olarak görüldüğü için hava saldırısıyla öldürüldüğünü açıkladı.

ABD, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ebu Takva'nın bölgedeki ABD personeline yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde aktif olarak yer aldığını, tehdit olarak görüldüğü için öldürüldüğünü ifade etti. Ryder, "Saldırının meşru müdafaa amacıyla yapıldığını, hiçbir sivile zarar verilmediğini ve hiçbir altyapı veya tesisin vurulmadığını belirtmemizde fayda var" diye konuştu. "ABD güçleri Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'ta" diyen Ryder, "Tek bir sebepten dolayı oradalar, o da DEAŞ'a karşı kurulan misyonu desteklemek. Birliklerimizin güvenliği konusunda Iraklı ortaklarımızla çok yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bu birlikler tehdit edildiğinde, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğu gibi, personelimizi korumak için meşru müdafaa hakkımızı kullanmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Dün Irak medyası, Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi'ye bağlı milis gücü el-Nuceba Hareketi'ne ait bir araca silahlı insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiğini, hareketin liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, saldırıyla ilgili ülkede bulunan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini suçlamıştı. Resul yaptığı yazılı açıklamada, "Başkomutan tarafından koalisyon güçlerine verilen yetkilere göre faaliyet gösteren bir Irak güvenlik kurumuna yönelik bu sebepsiz saldırıdan uluslararası koalisyon güçleri sorumludur. Bu durumun Irak ile koalisyon güçleri arasındaki tüm mutabakatları baltaladı" ifadelerini kullanmıştı. Saldırının "terör eyleminden" hiçbir farkı olmadığını belirten Resul, saldırıyı "Irak'ın egemenliğine yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi - Son Dakika


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