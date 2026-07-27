ABD, İran'a Abluka İçin Gemileri Hedef Aldı
ABD ordusu, İran'a yönelik deniz ablukası çerçevesinde 17 geminin rotasını değiştirdi.
ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin "hizmet dışı" bırakıldığı ve "uyumun sağlanması" için 2 gemiye baskın yapıldığı belirtildi.
CENTCOM'un paylaşımında ayrıca ablukayı desteklemek amacıyla Arap Denizi'nde devriye gezen USS Frank E. Peterson Jr. güdümlü füze destroyerinde nöbet tutan bir denizcinin fotoğrafına yer verildi.
Son Dakika › Güncel › ABD, İran'a Abluka İçin Gemileri Hedef Aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?