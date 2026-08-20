Böcek\'in ifadesi İmamoğlu\'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "İmamoğlu suç örgütü" soruşturmasında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "adaylık için rüşvet istedi" iddiaları araştırılmaya devam ediliyor.

Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, "Ekrem İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon Euro istedi, 5 milyonunu Kapalıçarşı üzerinden gönderdim" şeklindeki itirafının, teknik takiple de doğrulandığı kaydedildi.

Dosyaya giren "daraltılmış baz" raporu, ikilinin sadece aynı ilçede değil, aynı metrekarede ve aynı baz hücresinde yan yana oldukları tespit edildi.

İŞTE O KİRLİ PAZARLIĞIN SİNYAL HARİTASI

Böcek'in 16 Ağustos 2026 tarihli ek ifadesinde anlattığı "rüşvet" trafiğinin, 2025/60335 sayılı soruşturma dosyasına giren HTS (Arama Trafiği) dökümleriyle birebir örtüştüğü belirlendi.

HAVALA SİSTEMİ VE ŞİFRE

Kapalıçarşı'daki "Taç Döviz" üzerinden kayıt dışı (Havala) yollarla gönderilen 5 milyon Euro'nun teslimat şifresi olan "100 TL'lik banknot", o buluşmada İmamoğlu'na verildi.

Güvenlik birimlerinin özel olarak hazırladığı daraltılmış baz analizinde, telefon sinyalleri aynı il veya geniş ilçe sınırlarını değil, şahısların tam da Böcek'in tarif ettiği bina ve saatlerde aynı küçük istasyon diliminde kesiştiği tespit edildi.

1.ZİRVE: OTEL ODASINDAKİ İLK PAZARLIK

Böcek, 15 milyon Euro'luk talebin ilk kez 30 Kasım 2023'te Beşiktaş'taki Renaissance Polat Bosphorus Hotel'de dile getirildiğini söylemişti. Sinyaller bu ifadeyi de deşifre etti.

Böcek saat 12.10'da, İmamoğlu ise 14.55'te Beşiktaş'a geldi. İmamoğlu ile Böcek'in telefonlarının saat 15.00 ile 16.00 arasında doğrudan Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'in bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki daraltılmış baz istasyonundan, tam olarak aynı koordinattan sinyal verdiği ortaya çıktı.

İŞTE RAPORDAKİ TESPİTLER

Raporun ilgili değerlendirme bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Muhittin Böcek isimli şahsın 30.11.2023 günü saat: 12.10 sıralarında Havalimanından sonra İstanbul ili Beşiktaş ilçesine geldiği, aynı gün saat: 16.00 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı,

Ekrem İmamoğlu isimli şahsın 30.11.2023 günü saat:14.55 sıralarında Sarıyer ilçesinden Beşiktaş ilçesine geldiği, saat:19.20 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı,

Şahısların İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Barbaros caddesi üzerinde bulunan RENAİSSANCE İstanbul Polat bosphorus 15.00-16.00 saatleri arasında görüştükleri...”

2. ZİRVE: ŞİFRELİ ZARF TESLİMATI

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise, paranın İstanbul'a ulaştığının teyidi olan 100 TL'lik banknotun el değiştirdiği 17 Aralık 2023 tarihi oldu.

Muhittin Böcek, "Zarfı Şişli'deki yüksek katlı plazada bizzat teslim ettim" dedi.

Raporlar, Böcek'in bu ifadesini de doğruları.

Raporda Böcek'in saat 16.27'de ulaştığı Şişli'de, İmamoğlu'nun saat 12.10'dan beri bulunduğu, saatler 16.30 ile 17.30'u gösterdiğinde ise ikilinin cihazlarının, Şişli'nin genelinden ayrılarak doğrudan o plazanın yer aldığı spesifik baz hücresinde aynı anda sinyal verdiği kaydedildi.

İKİNCİ RAPOR

Bu buluşma da raporun ilgili değerlendirme bölümünde şu ifadelerle yer aldı:

"Muhittin Böcek isimli şahsın 17.12.2023 günü Havalimanından sonra saat:10.00 sıralarında İstanbul ili Büyükçekmece ilçesine gittiği, saat:13.00 sıralarında buradan ayrılarak saat:16.27 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, buradan saat:17.35 sıralarında ayrıldığı,

Ekrem İmamoğlu isimli şahsın 17.12.2023 günü saat:12.10 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, saat:18.37 sıralarında ayrıldığı,

Şahısların 16.30-17.30 saatleri arasında Muhittin Böcek’in Şişli ilçesinde görüştükleri...”

MUHİTTİN BÖCEK'İN 4 GÜN ÖNCE VERDİĞİ O İFADE

Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlık kapsamında 16 Ağustos tarihinde verdiği ifadesi de dosyaya girdi. Böcek, bu ifadesinde İmamoğlu'nun, kendisinden belediye başkanlığı adaylığı için 15 milyon lira istediğini iddia etti.

İşte Böcek'in 4 gün önce verdiği o ifade:

"Ben daha önceki ifademde de beyan ettiğim üzere Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine bir takım güvenceler verdiğini ve başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştireceğini öğrenmem üzerine 30/11/2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a havayolu ile gittim.

İstanbul'da kendisi ile hatırladığım kadarıyla aynı gün Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon Euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim.

Bu görüşmeden sonra Antalya'ya döndüm. Bir dostumda seçim bütçem için ayırdığım bir miktar param vardı. Bu dostuma İstanbul'da 5 milyon euro ödemem olduğunu, seçim bütçem için kendisine emanet olarak bıraktığım para ile İstanbul'da ödeme yapacağımı söyledim. İsmini vermek istemediğim bu dostum da seçim bütçem için ayırdığım para 5 milyon Euro'nun altında olduğu için üstünü de kendisinin borç olarak tamamlamasını rica ettim.

Dostum ricam üzerine bana seçim bütçem için ayırdığım param ile birlikte toplam 5 milyon Euro para vermeyi kabul etti. Bu dostum orada bana havala isimli bir sistemden bahsetti. Parayı elden götürüp teslim etmek yerine bu sistemi kullanarak daha güvenli ve hızlı bir şekilde parayı teslim edebileceğimizi söyledi. Ben de kendisine güvendiğim için bu talebi kabul ettim.

Bunun üzerine yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. İstanbul'da ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini söyledi. Aynı 100 TL'yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı bir not kağıdı ile birlikte bir zarfın içerisine koyarak bana verdi. Daha sonra bana "bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek teslim alabilirler."