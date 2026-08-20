Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu

Vlahovic\'in Hülya Avşar\'a attığı bakışlar olay oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic ile Hülya Avşar'ın kamera karşısına geçtiği tanıtım filminin kamera arkası görüntüleri dikkat çekti. İkilinin çekimler sırasındaki neşeli diyaloglarının yanı sıra Vlahovic'in Hülya Avşar'a baktığı sırada yüz ifadesinin değişmesi görüntülere yansıdı. Avşar ise çekimlerin ardından Sırp yıldız için "Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın transfer tanıtım filminde rol alan Hülya Avşar, siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic ile kamera karşısına geçti. Çekimlerin kamera arkasında ikili arasında yaşanan diyalogların yanı sıra Vlahovic'in Hülya Avşar'a baktığı an dikkat çekti.

Sırp golcünün Avşar'a doğru baktığı sırada yüz ifadesinin değişmesi kameraya yansıdı. Vlahovic'in kısa süreli bakışı, kamera arkası görüntülerinin öne çıkan detaylarından biri oldu.

Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu

İLK KARŞILAŞMALARINDA TRAFİK DİYALOĞU

Kamera arkası görüntülerinde Hülya Avşar ile Vlahovic'in set karavanındaki ilk karşılaşmasına da yer verildi. Karavanın kapısında Vlahovic'i karşılayan Avşar, "Seni bekliyorum, 1 saattir..." dedi. Vlahovic ise gecikmesinin nedenini İstanbul trafiği olarak göstererek, "Geciktim, özür dilerim. Trafik... İstanbul'u biliyorsunuz" yanıtını verdi. Avşar, bu sözlerin ardından tebessüm ederek "Çalışmamız lazım" dedi ve çekimler başladı.

"BENDEN NEFRET ETTİN"

Çekimler devam ederken ikili arasındaki esprili diyaloglar da kamera arkası görüntülerine yansıdı. Set yürüyüşü sırasında Vlahovic, Hülya Avşar'a "Benden nefret ettin" diyerek şaka yaptı. Avşar ise "Sana çok fazla şey söyledim" sözleriyle karşılık verdi. İkili çekim aralarında birlikte selfie de çekti.

Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu

"BENİM İÇİN BÜYÜK ONURDU"

Çekimlerin tamamlanmasının ardından Vlahovic ile Hülya Avşar set ekibinin alkışları eşliğinde vedalaştı. Sırp futbolcu önce Türkçe olarak "Çok teşekkür ediyorum" dedi. Ardından Avşar'a sarılan Vlahovic, "Benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

HÜLYA AVŞAR'DAN VLAHOVIC'E: ÇOK YAKIŞIKLI

Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar da çekimlerin ardından Vlahovic hakkındaki yorumuyla dikkat çekti. Avşar, kamera arkası görüntülerini, "Güldük, eğlendik, güzel bir çekim oldu. Bu da kamera arkamız. Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı." ifadeleriyle paylaştı.

Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu

Hülya Avşar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor İşte yağış beklenen bölgeler Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor! İşte yağış beklenen bölgeler
Trump İran’la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi Trump İran'la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi
Yeni Partili vekili bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı: Saatlerce tarlalarda dolaşmış Yeni Partili vekili bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı: Saatlerce tarlalarda dolaşmış
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar

12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:23
Fatih Terim’den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 13:01:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.