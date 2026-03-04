ABD, İran'a Askeri Seçenekleri Kapatmıyor - Son Dakika
ABD, İran'a Askeri Seçenekleri Kapatmıyor

04.03.2026 23:53
Beyaz Saray, Amerikan askerlerinin İran'a müdahale olasılığını gündemde tutuyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amerikan askerlerinin, İran topraklarına ayak basıp basmayacağı konusunda, "Şu anda bu operasyon planının bir parçası değil ancak ben, Başkan adına herhangi bir askeri seçeneği asla ortadan kaldırmayacağım, Başkan da bunu yapmaz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

Leavitt, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basıp basmayacağı konusunda "Şu anda bu operasyon planının bir parçası değil ancak ben, Başkan adına herhangi bir askeri seçeneği asla ortadan kaldırmayacağım, Başkan da bunu yapmaz." diyerek, bu seçeneğin mümkün olduğunu ima etti.

Hiçbir ABD başkanının askeri seçeneklerini sınırlandırmak istemeyeceğini ve bu konuda kendisini bağlamayacağını belirten Leavitt, bu konuda her ihtimalin mümkün olduğunu dile getirdi.

İspanya işbirliği yapacak mesajı

ABD'li Sözcü Leavitt, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın "İspanya üslerini bize kullandırtmıyor" şeklindeki açıklamasına atıf yapan bir gazetecinin bu konuyla ilgili sorusuna da yanıt verdi.

Leavitt, "İspanya ile ilgili olarak dün Başkan'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum ve anladığım kadarıyla ABD ordusu ile işbirliği yapmayı kabul ettiler. ABD ordusunun, İspanya'daki meslektaşlarıyla koordinasyon içinde olduğunu biliyorum." diye konuştu.

İran'a yönelik saldırılarında sadece İspanya'dan değil tüm Avrupa ülkelerinden destek beklediklerini vurgulayan Leavitt, amaçlarının "İran'daki haydut rejimi ezmek" olduğunu ileri sürdü.

İran'ın 20'den fazla gemisini imha ettik

Leavitt, ABD yönetiminin, İran'a saldırılarında 4 ana hedefinin olduğunu anlatarak, "İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek, İran'ın donanmasını yok etmek, İran'ın balistik füze programını önlemek ve Tahran'ın bölgedeki vekil unsurlarına desteğini kesmek." dedi.

"Dün torpido kullanarak İran'ın en gelişmiş denizaltısı da dahil olmak üzere 20'den fazla gemisini imha ettik." diyen Beyaz Saray Sözcüsü, saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin sorulara ise net yanıt vermekten kaçındı."

İran'ın nükleer müzakerelerde kesin olarak nükleer silah üretmeyi reddetmediğini ve bunun üzerine Trump'ın saldırı kararı verdiğini iddia eden Leavitt, "İsrail'in ABD'yi savaşa soktuğu" yönündeki görüşlere katılmadıklarını ileri sürdü.

Rejim değişikliği sorusuna muallak yanıt

Leavitt, ABD'nin İran'da rejim değişikliği amacının olup olmadığıyla ilgili sorulara kesin yanıt vermekten kaçınırken, Trump'ın sözlerini anımsattı.

ABD'nin 4 amacının olduğunu hatırlatan Sözcü, İran rejiminin "terörist ve bölgeyi istikrarsızlaştıran bir yapı" olduğu söylemini yineledi.

İran'da yeni liderin kim olacağıyla ilgili süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Leavitt, "İstihbarat teşkilatlarımız bu konuyu yakından takip ediyor. Bekleyip göreceğiz." demekle yetindi.

ABD Başkanı Trump'ın, Amerikan halkının İran'a yönelik saldırıları desteklediğini düşündüğünü kaydeden Leavitt, Amerikan medyasının bu konuda "yalan haberler" yaptığını savundu.

Leavitt, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarını uzun süre sürdürebilecek kadar silah ve mühimmata sahip olduğunu ve stok konusunda da bir sıkıntıları olmadığını ifade etti.

Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına çağrı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, paylaştığı iletişim bilgilerinin Orta Doğu'da bulunan ve bölgeden ayrılmak için bekleyen tüm ABD vatandaşlarına ulaştırılması çağrısında bulundu.

ABD hükümetinin, hem askeri hem de charter uçuşlar organize ettiğini ve kayıt yaptıran Amerikalıların ücretsiz şekilde bu uçuşlarla bölgeden ayrılabileceklerini söyleyen Leavitt, ancak bu konuda bir takvim paylaşmadı.

Kaynak: AA

