ABD, İran'a Hava Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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ABD, İran'a Hava Saldırı Düzenledi

28.06.2026 02:19
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ABD, İran'daki askeri hedeflere hava saldırıları düzenleyerek ticari gemilere yönelik saldırılara yanıt verdi.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğini, saldırıların İran'ın ticari gemilere yönelik son saldırılarına doğrudan yanıt niteliğinde olduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla dün İran'daki çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM'un açıklamasında, ABD'nin dün M/V Ever Lovely isimli ticari gemiye yönelik İran saldırısına karşılık düzenlediği operasyonların ardından İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığı, ancak İran'ın bu fırsatı değerlendirmediği belirtildi.

Açıklamaya göre, İran güçleri bu sabah ABD Doğu saatiyle 04.30'da, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki milyon varilden fazla ham petrol taşıyan Panama bayraklı M/T Kiku tankerini tek yönlü saldırı dronuyla vurdu.

CENTCOM, bunun üzerine ABD güçlerinin İran'ın ticari gemilere yönelik devam eden saldırganlığına doğrudan karşılık olarak yeni operasyon başlattığını bildirdi. Açıklamada, ABD askeri uçaklarının İran'ın askeri gözetleme altyapısını, haberleşme sistemlerini, hava savunma unsurlarını, insansız hava aracı depolama tesislerini ve mayın döşeme kabiliyetlerini hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini sürdürdüğü belirtilerek, "ABD güçleri teyakkuz halinde, etkili ve göreve hazır olmaya devam ediyor" denildi.

CENTCOM'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Tampa, Florida - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Başkomutan'ın talimatıyla 27 Haziran'da İran'daki çok sayıda hedefe yönelik ek saldırılar düzenledi."

Dün ABD'nin M/V Ever Lovely'ye yönelik İran saldırısına karşılık gerçekleştirdiği operasyonların ardından İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı verildi. Ancak İran, güçlerinin bu sabah ABD Doğu saatiyle 04.30'da M/T Kiku'ya isabet eden tek yönlü saldırı dronu fırlatmasıyla bunu reddetti. Panama bayraklı tanker, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki milyon varilden fazla ham petrol taşıyordu.

CENTCOM güçleri bugün, ticari gemilere yönelik devam eden İran saldırganlığına doğrudan yanıt olarak operasyon düzenledi. ABD askeri uçakları İran'ın askeri gözetleme altyapısını, haberleşme sistemlerini, hava savunma unsurlarını, insansız hava aracı depolama tesislerini ve mayın döşeme kabiliyetlerini hedef aldı.

Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi devam ediyor. ABD güçleri teyakkuz halinde, etkili ve göreve hazır olmaya devam ediyor."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a Hava Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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