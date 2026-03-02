ABD İran'a Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD İran'a Saldırılara Devam Ediyor

02.03.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yönelik saldırıların amacını ve beklenen kayıpları açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a düzenledikleri saldırılarla ilgili, "Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ?İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu." dedi.

Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte İran'a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ABD'nin İsrail ile İran'a düzenlediği saldırıların amacının "son derece net" olduğunu vurgulayan Hegseth, "İran'ın saldırı füzelerini yok etmek, İran'ın füze üretimini yok etmek, enerjisini ve diğer güvenlik altyapısını yok ederek nükleer silaha sahip olmalarını engellemek. Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ?İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu." değerlendirmesini yaptı.

İran'a saldırıların, "sözde bir rejim değişikliği savaşı" olmadığına işaret eden Hegseth, bununla birlikte artık Tahran'da rejimin değiştiğinin "kesin olduğunu" ileri sürdü.

Hegseth, İran donanmasını ve füze altyapısını yok edeceklerini belirterek, "İran'ın inatçı ve apaçık nükleer arayışları, küresel denizcilik yollarını hedef alması, giderek büyüyen balistik füze ve ölümcül insansız hava aracı cephaneliği artık tahammül edilebilir riskler değildi." ifadesini kullandı.

Hegseth toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Bakan Hegseth, İran'ın uzun menzilli saldırı kapasitesinin olduğunu ve buna odaklandıklarını söyleyerek son 1 ayda bölgeye yapılan yığılma öncesi "gizlice savunma varlıklarını getirdiklerini" aktardı.

İran'ın ABD'ye ve ortaklarına karşı "tahammül edemeyecekleri şekilde güç kullanma kabiliyetine sahip" olduğunu ileri sürerek bunu tolere etmeyeceklerini vurgulayan Hegseth, hava savunmalarını aşan "güçlü silahların" taktik operasyon merkezine isabet etmesi sonucu kayıpları olduğunu dile getirdi.

Hegseth, İran topraklarında ABD askeri olmadığını belirterek, geçmişte eski ABD yönetimlerinin benzer durumlarda ne olacağını açıkça söylemesini "aptallık" diye niteledi.

ABD Savunma Bakanı, "Başkan Trump, düşmanlarımızın, ABD çıkarlarını ilerletmek için gerektiği kadar ileri gideceğimizi anlamalarını sağlıyor. Ama bu konuda aptalca davranmıyoruz. Oraya 20 yıl kalmaları için 200 bin kişi göndermek zorunda değilsiniz. ABD'lilerin çıkarlarının ilerlemesini sağlayacak amaçlara aptallık etmeden ulaşılabileceğini kanıtladık." değerlendirmesinde bulundu.

Hegseth, bu konuda "iddialı davranıp aylar süren planlamalar yapacaklarını" söyleyerek, "İleride size, düşmana ya da herhangi birine bir hedefi gerçekleştirmek için ne yapacağımızı neden söyleyelim? Kazanmak için savaşıyoruz." dedi.

İran'a yönelik operasyonların, Trump'ın belirlediği hedef ve zamanlamaya göre yürütüleceğinin altını çizen Hegseth, ABD Başkanı'nın geçmiş başkanlardan farklı olarak "net hedefler doğrultusunda" hareket ettiğini savundu.

Hegseth, İran'a saldırılar sonrası ABD'de iç tehdit olup olmadığına ilişkin soru üzerine tüm ilgili kurumların koordineli çalıştığını ve potansiyel tehditlerin takip edildiğini söyledi.

"Ek kayıplar bekliyoruz"

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran'a karşı düzenlenen saldırıların detaylarına yer verdiği açıklamasında, asker zayiatının artabileceğini aktardı.

Caine, "(ABD ordusundan) ek kayıplar bekliyoruz ve her zamanki gibi kayıplarımızı en aza indirgemek için çalışacağız. Ancak bu, büyük bir savaş operasyonu." dedi.

Bölgeye "kuvvet akışının bugün de devam ettiğini" belirten Caine, "Açık konuşmak gerekirse, askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Durumlar zorlu olacaktır." diye konuştu.

Caine, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-15 savaş uçağının düştüğü bilgisinden haberdar olduğunu söyleyerek, "bunun düşman ateşi sonucu olmadığını" kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Caine, ABD'nin İran'a yönelik diğer operasyonlarının aksine bu saldırıları sonrası İran'da hasar tespitinin zaman alacağını belirtti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD İran'a Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama
Bakan Gürlek duyurdu Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi

18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:18
Yunanistan, GKRY’ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:38:52. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD İran'a Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.