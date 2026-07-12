ABD, İran'a Üçüncü Saldırı Dalgasını Başlattı - Son Dakika
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ABD, İran'a Üçüncü Saldırı Dalgasını Başlattı

12.07.2026 03:09
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırısına cevap verdi.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik bu hafta üçüncü saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların bugün ABD Doğu saati ile 19.15'te başladığı belirtildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bayraklı konteyner gemisi M/V GFS Galaxy'ye saldırdığı öne sürüldü.

Saldırı sonucu sivil mürettebattan bir kişinin kayıp olduğu, gemide çıkan yangın ve makine dairesindeki ağır hasar nedeniyle geminin seyrine devam edemediği belirtildi.

CENTCOM açıklaması şu şekilde:

"Bugün saat 19: 15'te (Doğu Saati), İslam Devrim Muhafızları'nın güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bayraklı konteyner gemisi M/V GFS Galaxy'ye alenen saldırmasının ardından, ABD Merkez Komutanlığı güçleri bu hafta İran'a karşı üçüncü saldırı dalgasını başlatmaya başladı. Bir sivil mürettebat üyesi kayıp olup, gemide çıkan yangın ve makine dairesinde meydana gelen ciddi hasar nedeniyle gemi yolculuğuna devam edememektedir."

İran, ticari gemilere yönelik önceki saldırılardan sorumlu tutulduktan sonra Mutabakat Zaptı'na bağlılığını göstermek için bir kez daha fırsat bulmuş, ancak yine başarısız olmuştur. Buna karşılık ABD, boğazı serbestçe geçen sivil denizcileri ve ticari gemileri saldırıdan koruma yeteneğini zayıflatmaya devam ederek İran'a ağır bir bedel ödetmektedir. Saldırılar, Başkomutan'ın talimatıyla gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD, İran'a Üçüncü Saldırı Dalgasını Başlattı - Son Dakika

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