ABD, İran'a Yönelik Operasyonlarını Genişletiyor

04.03.2026 20:25
Savunma Bakanı Hegseth, İran'a saldırıların hızlandığını ve daha büyük saldırı dalgalarının geleceğini bildirdi.

(ANKARA)- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik askeri operasyonların genişleyerek devam edeceğini belirterek, "Daha büyük saldırı dalgaları geliyor, hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının beşinci gününde operasyonların hız kesmeyeceğini belirterek, "Daha büyük saldırı dalgaları geliyor, hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi veren Hegseth, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan askeri kapasitenin büyüklüğüne dikkati çekti. Hegseth, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlarda kullanılan hava gücünün 2003 yılında Irak'a düzenlenen operasyonun iki katı olduğunu belirterek, mevcut askeri kapasitenin İsrail'in daha önceki 12 günlük operasyonlarında kullanılan gücün yaklaşık yedi katına ulaştığını söyledi.

Hegseth, İran'ın askeri kapasitesine yönelik saldırıların etkili olduğunu savunarak, İran Hava Kuvvetleri'nin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ve İran Donanması'nın ciddi kayıplar verdiğini iddia etti.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'ye ait bir denizaltının İran'a ait "Süleymani" adlı savaş gemisini torpido ile batırdığını açıkladı.

Hegseth ayrıca, İran'dan atılan ve Türk hava sahasına yönelen bir füzenin NATO hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü belirterek, bu olayın şu aşamada NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeyi tetikleyecek bir durum oluşturmadığını ifade etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ABD güçlerinin İran donanmasına ağır kayıplar verdirdiğini söyledi. Caine, "20'den fazla İran savaş gemisini imha ettik" dedi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.