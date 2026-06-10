ABD, İran ablukasını ihlal eden tankeri vurdu - Son Dakika
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ABD, İran ablukasını ihlal eden tankeri vurdu

ABD, İran ablukasını ihlal eden tankeri vurdu
10.06.2026 20:37
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CENTCOM, İran ablukasına uyum sağlamayan Palau bayraklı petrol tankerini hedef aldığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bayraklı bir petrol tankerini vurduğunu bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Palau bayraklı "M/T Settebello" adlı tankerin dün ABD güçlerinin uyarıları ve yönlendirmelerine uymamasının ardından hedef alındığı kaydedildi.

ABD güçlerinin 13 Nisan'da başlattığı İran ablukası kapsamında 8 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 134 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

CENTCOM 8 Haziran'da, Palau bayraklı boş bir petrol tankerini vurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İran ablukasını ihlal eden tankeri vurdu - Son Dakika

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