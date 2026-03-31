ABD: İran Anlaşma Yapmazsa Savaş Sürecek
ABD: İran Anlaşma Yapmazsa Savaş Sürecek

31.03.2026 16:34
ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran ile anlaşma yapılmazsa savaşın yoğunlaşacağını söyledi.

(ANKARA) - ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya istekli olduğunu belirterek, "İran akıllıysa anlaşma yapar. Aksi halde savaş daha yoğun şekilde sürecek" dedi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanları Komitesi Başkanı Dan Caine, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durumu değerlendirdi. Hegseth, ABD Başkanı Trump'ın anlaşma yapmaya istekli olduğunu belirterek, "İran akıllıysa anlaşma yapar. Aksi halde savaş daha yoğun şekilde sürecek" dedi. ABD'nin askeri seçeneklerinin arttığını savunan Hegseth, İran'ın savaş kapasitesinin ise giderek azaldığını ifade etti. Önümüzdeki günlerin "belirleyici" olacağını söyleyen Hegseth, İran'ın askeri açıdan yapabileceği çok az şey kaldığını öne sürdü.

"Bombalarla müzakere" mesajı

Pete Hegseth, İran ile diplomatik temasların sürdüğünü ancak askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, "Bir anlaşma istiyoruz. Olmazsa bombalarla müzakereye hazırız" ifadelerini kullanarak görüşmelerin "aktif ve ivme kazanan" bir süreçte olduğunu belirtti. ABD'nin çatışmayı kendi şartlarında sonlandırmakta kararlı olduğunu dile getiren Hegseth, savaşın Donald Trump'ın belirlediği koşullarda biteceğini söyledi.

11 binden fazla hedef vuruldu iddiası

Genelkurmay Başkanı Caine ise son 30 günde İran'da 11 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Caine, operasyonların yalnızca balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesine değil, aynı zamanda üretim tesisleri, araştırma merkezleri ve tedarik zincirlerine yönelik olduğunu belirtti. ABD'nin İran donanması üzerinde üstünlüğünü sürdürdüğünü ifade eden Caine, 150'den fazla geminin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Hürmüz Boğazı ve müttefiklere çağrı

Pete Hegseth, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hegseth, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısının arttığını belirterek bunu Trump yönetiminin politikalarına bağladı. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Hegseth, diğer ülkelerin de bölgede sorumluluk alması gerektiğini söyledi. NATO müttefiklerini eleştiren Hegseth, ABD yardım talep ettiğinde yeterli destek verilmediğini savundu. ABD'nin Rusya ve Çin'in İran'a destek amaçlı adımlarına karşılık verdiğini de dile getirdi.

ABD'nin sahada asker bulundurma konusunda "öngörülemez" bir strateji izlemek istediğini belirten Hegseth, olası bir kara harekatına ilişkin soruya ise net yanıt vermeyerek, "Gerekirse bu seçenekleri uygulayabiliriz ya da hiç kullanmayabiliriz" dedi.

Askerlere ziyaret ve açıklamanın kapanışı

Hegseth, hafta sonu Orta Doğu'da ABD askerleriyle görüştüğünü, sahadaki moralin yüksek olduğunu ve askerlerin "görevi tamamlama" motivasyonu taşıdığını söyledi.

Basın toplantısını "İsa Mesih adına" diyerek sonlandıran Hegseth, ABD'nin çatışmayı kendi şartlarında bitirme hedefini yineledi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel ABD: İran Anlaşma Yapmazsa Savaş Sürecek - Son Dakika

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Giresun’da kahreden görüntüler Kızını kaybeden anne böyle feryat etti Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti
Fenerbahçe’de Oosterwolde’nin yerine gelecek isim belli Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine gelecek isim belli
Aşkı bambaşka bir yerde buldu, “Bro“ dediği snipercı ile nikah masasına oturdu Aşkı bambaşka bir yerde buldu, "Bro" dediği snipercı ile nikah masasına oturdu
Tartışmalara yol açan karar Fenerbahçe 600 milyon TL’lik gelirin sahibi oldu Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
SON DAKİKA: ABD: İran Anlaşma Yapmazsa Savaş Sürecek - Son Dakika
