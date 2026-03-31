ABD: İran Anlaşma Yapmazsa Savaş Sürecek

(ANKARA) - ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya istekli olduğunu belirterek, "İran akıllıysa anlaşma yapar. Aksi halde savaş daha yoğun şekilde sürecek" dedi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanları Komitesi Başkanı Dan Caine, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durumu değerlendirdi. Hegseth, ABD Başkanı Trump'ın anlaşma yapmaya istekli olduğunu belirterek, "İran akıllıysa anlaşma yapar. Aksi halde savaş daha yoğun şekilde sürecek" dedi. ABD'nin askeri seçeneklerinin arttığını savunan Hegseth, İran'ın savaş kapasitesinin ise giderek azaldığını ifade etti. Önümüzdeki günlerin "belirleyici" olacağını söyleyen Hegseth, İran'ın askeri açıdan yapabileceği çok az şey kaldığını öne sürdü.

"Bombalarla müzakere" mesajı

Pete Hegseth, İran ile diplomatik temasların sürdüğünü ancak askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, "Bir anlaşma istiyoruz. Olmazsa bombalarla müzakereye hazırız" ifadelerini kullanarak görüşmelerin "aktif ve ivme kazanan" bir süreçte olduğunu belirtti. ABD'nin çatışmayı kendi şartlarında sonlandırmakta kararlı olduğunu dile getiren Hegseth, savaşın Donald Trump'ın belirlediği koşullarda biteceğini söyledi.

11 binden fazla hedef vuruldu iddiası

Genelkurmay Başkanı Caine ise son 30 günde İran'da 11 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Caine, operasyonların yalnızca balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesine değil, aynı zamanda üretim tesisleri, araştırma merkezleri ve tedarik zincirlerine yönelik olduğunu belirtti. ABD'nin İran donanması üzerinde üstünlüğünü sürdürdüğünü ifade eden Caine, 150'den fazla geminin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Hürmüz Boğazı ve müttefiklere çağrı

Pete Hegseth, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hegseth, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısının arttığını belirterek bunu Trump yönetiminin politikalarına bağladı. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Hegseth, diğer ülkelerin de bölgede sorumluluk alması gerektiğini söyledi. NATO müttefiklerini eleştiren Hegseth, ABD yardım talep ettiğinde yeterli destek verilmediğini savundu. ABD'nin Rusya ve Çin'in İran'a destek amaçlı adımlarına karşılık verdiğini de dile getirdi.

ABD'nin sahada asker bulundurma konusunda "öngörülemez" bir strateji izlemek istediğini belirten Hegseth, olası bir kara harekatına ilişkin soruya ise net yanıt vermeyerek, "Gerekirse bu seçenekleri uygulayabiliriz ya da hiç kullanmayabiliriz" dedi.

Askerlere ziyaret ve açıklamanın kapanışı

Hegseth, hafta sonu Orta Doğu'da ABD askerleriyle görüştüğünü, sahadaki moralin yüksek olduğunu ve askerlerin "görevi tamamlama" motivasyonu taşıdığını söyledi.

Basın toplantısını "İsa Mesih adına" diyerek sonlandıran Hegseth, ABD'nin çatışmayı kendi şartlarında bitirme hedefini yineledi.