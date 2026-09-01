ABD, İran'da Devrim Muhafızları hedeflerine saldırı başlattı, Hürmüz Boğazı'nda Keşm Adası'nda 5 patlama duyuldu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıkladı. Gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline yönelik "saldırı girişimleri" gösterildi. Saldırının ardından İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.
ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
Kaynak: AA
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