ABD, İran'daki Okul Saldırısını Yanlış Hedefleme Olarak Değerlendiriyor

11.03.2026 21:35
Yeni araştırma, Hürmüzgan'daki okul saldırısının ABD ordusunun yanlış hedeflemesinden kaynaklandığını gösteriyor.

New York Times (NYT), İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ABD'de yürütülen ön soruşturmanın, saldırının ABD ordusunun yanlış hedeflemesinden kaynaklandığını gösterdiğini bildirdi.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer ve konuya dair bilgi sahibi kaynaklar, 28 Şubat'ta gerçekleştirilen saldırıyla ilgili NYT'ye konuştu.

ABD'li yetkililere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssünü hedef alan operasyon sırasında saldırının söz konusu okula "yanlış hedefleme" sonucu gerçekleştiğine işaret ediyor.

Bu kapsamda, ABD'li yetkililer, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndaki (CENTCOM) subayların, Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) sağladığı güncel olmayan verileri kullanarak saldırı koordinatlarını belirlediğini savundu.

Okula yönelik saldırının yapay zeka modelleri ya da yeni teknolojilerden kaynaklanmadığını vurgulayan ABD'li yetkililer, bunun savaş ortamında zaman zaman görülen ve yıkıcı sonuçlar doğurabilen "insani bir hatanın ürünü" olduğunu kaydetti.

Okul binasının askeri bir hedef olarak etiketlendiği bu eski verilerin neden tekrar kontrol edilmediği bilinmezken, NYT'nin araştırmasına göre, söz konusu okul binası, 2013-2016 yılları arasında askeri üsten ayrılarak bağımsız hale geldi.

NYT'nin ulaştığı uydu görüntüleri, binanın çevresindeki gözetleme kulelerinin kaldırıldığını, üç adet halka açık girişin oluşturulduğunu, spor sahası dahil oyun alanlarının asfalt üzerine çizildiğini ve duvarların mavi ile pembeye boyandığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, saldırıyı defalarca İran'a bağlamaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, "Gördüklerime dayanarak o saldırı İran tarafından yapıldı. Mühimmatlarında hiç isabet kabiliyeti yok." ifadesini kullanmıştı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda çoğu çocuk 175 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

