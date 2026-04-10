ABD-İran Ateşkesi ve Enflasyon Verileri Piyasaları Etkiliyor

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes ihtimali yatırımcıların dikkatini çekerken, enflasyon verilerine yönelik belirsizlikler tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki çatışmalara dair güncel gelişmeler, İsrail'in Lübnan operasyonları ve İran'ın ateşkes ihlali açıklamaları risk algısını artırırken, diplomatik görüşmeler öncesinde uzlaşı umudu da artmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan operasyonlarını azaltma tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, ABD-İran ateşkes anlaşmasına dair olumlu beklentilerini dile getirdi. Bu durum, yarın Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılacak ABD-İran görüşmelerini yatırımcıların merakla beklemesine neden oldu. Makroekonomik veriler açısından, ABD'de bugün açıklanacak Mart ayı tüketici enflasyonu, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkilerini yansıtması ve Fed'in faiz indirim beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor.

New York borsasında olumlu bir seyir izlenirken, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kazandı. Altın fiyatları, ateşkesin devam etmesi ve gerilimin azalabileceği yönündeki iyimserlikle yükseliş gösterdi. Brent petrol fiyatları düşüş serisine devam ederken, Avrupa borsalarında genel olarak satıcılı bir seyir izlendi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan saldırılarının ABD-İran ateşkesine tehdit oluşturduğunu vurguladı ve AB, hava sahası uyarısını uzattı. Almanya'da sanayi üretimi Şubat ayında piyasa beklentilerinin altında kaldı.