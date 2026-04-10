ABD-İran Ateşkesi ve Enflasyon Verileri Piyasaları Etkiliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes ihtimali yatırımcıların ilgisini çekerken, enflasyon verilerine dair belirsizlikler tedirginlik yaratmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e yönelik tavsiyeleri ve yaklaşan görüşmeler, piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes ihtimali yatırımcıların dikkatini çekerken, enflasyon verilerine yönelik belirsizlikler tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki çatışmalara dair güncel gelişmeler, İsrail'in Lübnan operasyonları ve İran'ın ateşkes ihlali açıklamaları risk algısını artırırken, diplomatik görüşmeler öncesinde uzlaşı umudu da artmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan operasyonlarını azaltma tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, ABD-İran ateşkes anlaşmasına dair olumlu beklentilerini dile getirdi. Bu durum, yarın Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılacak ABD-İran görüşmelerini yatırımcıların merakla beklemesine neden oldu. Makroekonomik veriler açısından, ABD'de bugün açıklanacak Mart ayı tüketici enflasyonu, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkilerini yansıtması ve Fed'in faiz indirim beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor.

New York borsasında olumlu bir seyir izlenirken, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kazandı. Altın fiyatları, ateşkesin devam etmesi ve gerilimin azalabileceği yönündeki iyimserlikle yükseliş gösterdi. Brent petrol fiyatları düşüş serisine devam ederken, Avrupa borsalarında genel olarak satıcılı bir seyir izlendi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan saldırılarının ABD-İran ateşkesine tehdit oluşturduğunu vurguladı ve AB, hava sahası uyarısını uzattı. Almanya'da sanayi üretimi Şubat ayında piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:05:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.