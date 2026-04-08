ABD-İran Geçici Ateşkesinde Nükleer Materyal İhtiyacı

08.04.2026 17:33
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'ın nükleer materyallerinin derhal çıkarılacağını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD- İran arasındaki geçici ateşkes gereği Tahran yönetiminin sahip olduğu "nükleer materyallerin vakit kaybetmeden İran'dan çıkartılacağını" söyledi.

Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Cane ile birlikte Savunma Bakanlığında (Pentagon), ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını "kesin askeri zafer" olarak değerlendiren Hegseth, "Şartlara göre, (İranlıların) sahip olmamaları gereken nükleer materyaller derhal İran'dan çıkartılacak." ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD ordusunun bu süre zarfında bölgeden ayrılmayacağını ve gerektiğinde tekrar saldırı başlatacağını belirterek, "Hiçbir yere gitmiyoruz. İran'ın bu ateşkese uymasını sağlayacağız ve eninde sonunda masaya gelip bir anlaşma yapacağız." diye konuştu.

ABD-İran ateşkesiyle ilgili, ?"Bu sabahın gerçeği şudur: Bugün, dünya barışı adına büyük bir gündür." diyen Hegseth, bu ateşkesin, ABD ordusunun saldırıları sonrasında İran tarafından istendiğini ileri sürdü.

Hegseth, Tahran yönetiminin, söz konusu ateşkesin, ?"asla ama asla nükleer silaha sahip olamayacağı" anlamına geldiğini bildiklerini savundu.

?"Aslında, tam da şu müzakere masasında yanlış bir karar vermeleri durumunda, bizim vurmamız için çok daha elverişli askeri hedefler yaratmış olurlar." değerlendirmesinde bulunan Hegseth, İran'ın sahip olduğu nükleer materyallerin "neler olduğunu bildiklerini" ve bunların teslim edilmeleri gerektiğini savundu.

Hürmüz Boğazı'nın durumuyla ilgili bir soruyu cevaplayan Savunma Bakanı Hegseth, "Üzerinde mutabık kalınan ve açıkça ifade edilen husus şudur: Hürmüz Boğazı geçişlere açıktır. Ordumuz durumu izliyor; şüphesiz onların ordusu da izliyor, ancak ticari akış devam edecek. ve piyasaların tepki gösterdiğini gördüğünüz şey de tam olarak bu gerçekliktir." diye cevapladı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Genelkurmay Başkanı Cane de ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a ait 13 binden fazla hedefi vurduğunu ve ülkenin hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'inin imha edildiğini bildirdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Savunma, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
