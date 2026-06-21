ABD-İran Görüşmelerinde İlerleme Belirtileri - Son Dakika
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ABD-İran Görüşmelerinde İlerleme Belirtileri

21.06.2026 17:20
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Başkan Yardımcısı Vance, İran ile diplomatik ilişkilerde büyük ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile görüşmelerde "sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldüğünü" ve "daha fazla ilerleme" kaydedilmesinin beklendiğini söyledi.

Vance, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsviçre'de ABD, Pakistan, Katar ve İran ile dörtlü görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Burada başarmaya çalıştığımız şey oldukça basit, diplomasi ve işbirliği yoluyla Orta Doğu'yu dönüştürmek." ifadesini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programının sona erdirilmesinin zaten çoktan gerçekleştirilmiş olduğunu" belirten Vance, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzdeki soru şu, birlikte daha ne kadarını başarabiliriz? Yeni bir sayfa açabilir miyiz? Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirebilir miyiz? Yoksa eski yöntemlere geri mi döneceğiz? Bu bizim tercihimiz değil ancak gerçekleşmesi de mümkün olan bir durum."

İran ile Körfez ülkelerinin uzun yıllardır gergin ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Vance, şimdi ise herkesin barış ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği bir gelecek gördüklerini dile getirdi.

Vance, "Başkan'ın bizden istediği şey, İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak ve İran halkına 'eğer liderleriniz bölgesel istikrarsızlığın kaynağı olmaktan ve uzun vadede nükleer silah hedeflerinden vazgeçmeye istekliyse, o zaman ABD de ilişkileri kökten dönüştürmeye hazır' diyen bir el uzatmaktır." şeklinde konuştu.

"Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldüğünün" altını çizen Vance, "daha fazla ilerleme" kaydedilmesinin beklendiğini vurguladı.

Vance, son birkaç gün içinde Lübnan'da ateşkesin sürdürülmesi konusunda da büyük ilerleme görüldüğüne dikkati çekerek, "Katarlı, Pakistanlı ve İsrail'deki dostlarımız ile çalışırken harika ortaklıklar kurduk. Hepimiz bölgesel barış için çalışıyoruz. Elbette, bu hedefe tam olarak nasıl ulaşılacağı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanacaktır ancak Lübnan'da geldiğimiz noktadan gerçekten çok memnunum." dedi.

Barışın her zaman biraz çaba ve karşılıklı taviz gerektirdiğinin altını çizen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın sadece ABD ile İran arasındaki barış değil, bölgesel barış konusunda da kararlı olduğunu ifade etti.

Pakistan ve Katar'dan toplantıyı mümkün kılan taraflara teşekkür

Pakistan Başbakanı Şerif, "bu toplantının yapılmasını sağlayan vizyoner ve son derece dinamik liderliği" nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Toplantıda "harika" görüşmeler yapacaklarına ve bunların ileride verimli sonuçlara yol açacağına inandığını belirten Şerif, "Umarım evlerimize döndüğümüzde elimizde dünya çapında barış, ilerleme ve refahı destekleyecek harika bir belge olacak." diye konuştu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani de anlaşmanın "sadece bölgenin güvenliği açısından değil, aynı zamanda dünyanın güvenliği ve küresel ekonomi açısından da büyük öneme sahip olduğuna" dikkati çekti.

Bu "tarihi" toplantıyı mümkün kılan taraflara liderlikleri ve kararlılıkları için teşekkürlerini sunan Al Sani, "Aslında asıl kutlama bu değil, nihai anlaşmaya vardığımızda yapacağımız kutlama olacak. Bunun sadece bir başlangıç olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran Görüşmelerinde İlerleme Belirtileri - Son Dakika

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