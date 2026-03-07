ABD İran’ın İHA Saldırısını Kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'ın 5 Mart'ta Azerbaycan'nın Nahçıvan Uluslararası Havalimanı ve bir çocuk okulunu insansız hava aracı ile hedef aldığı aktarılarak, Tahran'ın "sebepsiz yere gerçekleştirdiği" bu saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu saldırıların masum sivilleri yaraladığı ve kritik sivil altyapıya zarar verdiği ifade edilen açıklamada, saldırıların Azerbaycan'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ve İran'ın "saldırganlığını gereksiz şekilde tırmandırdığı" öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.