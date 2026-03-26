ABD, İran'la 15 Madde Üzerinde Görüşüyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, "ABD'nin, İran'ın üzerinde düşündüğü 15 maddeyi paylaştığını" bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki barış görüşmelerine ilişkin medyada yer alan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dar, paylaşımında ABD ile İran arasında dolaylı temasların Pakistan üzerinden iletilen mesajlar aracılığıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu bağlamda ABD, İran'ın üzerinde düşündüğü 15 maddeyi paylaştı." ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca "kardeş ülkeler Türkiye ve Mısır dahil diğerlerinin bu girişime destek verdiğine" işaret ederek, Pakistan'ın bölgesel ve küresel istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile aktif müzakereler yürüttüklerini iddia etmişti. İranlı yetkililer ise Trump'ın iddialarını yalanlamıştı. ABD ve İsrail basını, İranlı ve Amerikalı yetkililerin Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşme yapabileceğini öne sürmüştü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.