ABD-İran Müzakereleri İçin İslamabad'a Uçak İndi

Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi.
İslamabad'daki yetkililer, Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında pazartesi günü yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.
Yetkililer, ABD'li "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın, İslamabad'a indiğini belirtti.
Geo News kanalının haberine göre, polis yetkilileri, ABD ile İran arasındaki ikinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.
Pakistan hükümet kaynakları, dün AA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve İran heyetlerinin "büyük olasılıkla pazartesi günü" İslamabad'da buluşabileceğini kaydetmişti.
