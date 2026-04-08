ABD-İran Müzakereleri İslamabad'da Başlıyor

08.04.2026 22:14
Beyaz Saray, 11 Nisan'da İslamabad'da başlayacak ABD-İran müzakerelerine JD Vance'in katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Nisan'da İslamabad'da yapılacak ABD- İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin gündemdeki soruları yanıtladı.

Leavitt, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasını da içeren ve temel konuların ele alınacağı görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan Cumartesi sabahı başlayacağını belirtti.

ABD'li Sözcü, görüşmelere Başkan Yardımcısı VD Vance, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in öncülük edeceği heyetin katılacağını duyurdu.

"Geçici ateşkesin tüm taraflarca uygulanmasını istiyoruz"

Leavitt, geçici ateşkes anlaşmasına giden süreci özetlerken, Tahran'ın kendilerine tanınan süre dolmadan kendilerine yeni bir anlaşma önerisinde bulunduğunu savundu.

Ateşkes anlaşmalarının ilk anlarının kırılgan olduğunu belirten ABD'li Sözcü, şöyle devam etti:

"İranlılar başlangıçta kabul edilemez 10 maddelik bir plan sunmuştu. Bu plan, Başkan (Donald) Trump ve ekibi tarafından kabul edilmedi. Başkanın belirlediği son tarih yaklaşırken rejim gerçeği kabul ederek daha makul ve tamamen farklı bir plan sundu. Başkan, yeni ve değiştirilmiş planın müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna karar verdi ve bunu kendi 15 maddelik önerimizle uyumlu hale getirdi."

Beyaz Saray Sözcüsü, iki ülke arasındaki geçici ateşkes anlaşmasının tüm taraflarca uyulmasını talep ettiklerini ve bu konuda İsrail ile de koordinasyon halinde olduklarını açıkladı.

Trump'ın kırmızı çizgileri değişmedi

Öte yandan Leavitt, ABD'nin İran'la ilgili "uranyum zenginleştirilmesinin sona ermesi" konusundaki kırmızı çizgisinin hiçbir şekilde değişmediğini vurgulayarak, Trump'ın bu konudaki tavrının net olduğunu kaydetti.

İran'la yapılacak müzakerelerde de bu konunun gündemin öncelikli maddesi olacağını belirten Leavitt, Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti.

Leavitt ayrıca, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu teslim etme konusuna olumlu yaklaştığını ve görüşmelerde bu konunun öncelikli olarak ele alınacağını savundu.

Hürmüz Boğazı halen önemli bir öncelik

ABD için Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın açık kalmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın bu konudaki hassasiyetinin devam ettiğini belirtti.

"Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın açık kaldığı sürece, müzakereler önümüzdeki iki hafta boyunca kapalı kapılar ardında yürütülecektir." diyen Leavitt, boğazın kapalı kalmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığına ilişkin haberleri değerlendiren Leavitt, "Ben kürsüye çıkmadan önce Başkan bu konuda bilgilendirildi. Bu kesinlikle kabul edilemez. Başkan Trump'ın önceliği Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'a "anlaşmanın ardından boğazın açıldığı" bilgisinin iletildiğini kaydeden Leavitt, bugün gündeme düşen haberleri temkinli bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Lübnan, ateşkes anlaşmasına dahil değil

Lübnan'ın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasına dahil olmadığını belirten Leavitt, konuyla ilgili olarak, "Lübnan bu anlaşmanın bir parçası değildi ve bunu tüm taraflar biliyordu. Bu konunun, Başkan Trump ile (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve ilgili tüm taraflar arasında ele alınacağına eminim ancak şu anda bu, ateşkes anlaşmasının bir parçası değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD, NATO'dan çekilecek mi sorusuna yanıt

Leavitt, bir muhabirin, "Başkan Trump halen NATO'dan çekilmeyi düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verirken, "Bu konu, Başkan'ın daha önce değindiği bir konu ve sanırım birkaç saat sonra Genel Sekreter (Mark) Rutte ile de bu konuyu görüşecek." değerlendirmesini yaptı.

İranlı muhabirden "İran halkına mesajınız nedir?" sorusu

Brifing salonunda bulunan İranlı bir muhabir, Leavitt'e, İran'da bulunan aile üyeleriyle dün vedalaştığını kaydederek, İran halkına iletmek istediği mesajın ne olduğunu sordu.

Leavitt, muhabire yanıtında, ABD'nin yalnızca "kendisine tehdit oluşturan İran rejimini" hedef aldığını ve İran halkının refahını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

