ABD-Iran Müzakereleri İyimserlik Yarattı

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin olumlu seyretmesi iyimserlik yarattı. ABD Başkanı Trump, anlaşma için acele etmeyeceklerini belirtirken, Beyaz Saray anlaşmanın 'iyi bir noktada' olduğunu duyurdu. New York Times'a göre, iki ülke Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda anlaştı. Bu gelişmeler petrol arzı umudunu artırarak enerji maliyetlerini düşürdü ve enflasyon endişelerini hafifletti.

Dolar endeksi %0,2 düşüşle 99 seviyesine gerilerken, altın ons fiyatı %1,2 artışla 4.561 dolara, Brent petrol varil fiyatı %5,81 düşüşle 94,8 dolara indi. ABD'de Anma Günü nedeniyle piyasalar kapalı, ancak vadeli kontratlar pozitif. Avrupa'da Almanya enflasyon verileri izlenecek; ECB Başkanı Lagarde veri odaklı yaklaşımı sürdüreceklerini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Asya piyasalarında işlem hacmi düşük olsa da olumlu hava hissediliyor.