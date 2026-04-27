ABD-İran müzakereleri tıkanırken Trump'tan sürpriz iptal

ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan müzakerelerin ikinci turu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad ziyaretini iptal etmesiyle tıkanmış durumda. Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada 'tüm kozlar bizde' diyerek ziyaretin vakit kaybı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise sürpriz bir şekilde İslamabad'ı ziyaret etti ve ABD'nin samimiyetine güvenmediğini ifade etti. Trump, İran'dan yeni bir anlaşma teklifi aldıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Arakçi'nin bir sonraki durağı Rusya olacak. Öte yandan Pakistan'ın, İran'ın nükleer programını izlemek için uluslararası bir plan önerdiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise halktan enerji tasarrufu yapmasını istedi.