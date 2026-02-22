ABD-İran Nükleer Müzakereleri Yeniden Başlıyor - Son Dakika
ABD-İran Nükleer Müzakereleri Yeniden Başlıyor

22.02.2026 18:04
İran, ABD ile nükleer müzakerelerde yeni bir teklif sunabilir, görüşmeler Cenevre’de yapılacak.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde yeni bir tur görüşmenin, Tahran yönetiminin kısa süre içinde teklif sunması halinde cuma günü yapılmasının beklendiği bildirildi.

ABD merkezli Axios yayın kuruluşunun bugün üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran'ın önümüzdeki 48 saat içinde nükleer anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bir teklif sunması durumunda ABD'li müzakereciler yeni görüşmeler için hazır olacak. Haberde, tarafların yeni tur görüşmeleri İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD ile İran arasında son dönemde yürütülen dolaylı temasların ardından tarafların diplomatik süreci sürdürme konusunda temkinli iyimserlik taşıdığı ifade ediliyor. Yeni görüşme turuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

