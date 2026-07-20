ABD-Iran Saldırıları Devam Ediyor

ABD ile İran'ın karşılıklı saldırıları üst üste dokuzuncu gece devam etti. Amerikan medyasına göre Washington bölgeye ek savaş uçakları gönderiyor, savaşı genişletmeye hazırlanıyor.ABD ile İran'ın karşılıklı saldırıları aralıksız devam ederken Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Washington, bölgeye ek savaş ve yakıt ikmal uçağı önderme kararı aldı. Bu gelişme savaşın yeniden şiddetleneceği endişesine yol açıyor.

Amerikan ordusu; küresel petrol, doğal gaz ve gübre ticareti için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerine yönelik Tahran kaynaklı saldırıları gerekçe göstererek üst üste dokuzuncu gece de İran'daki hedefleri bombaladı. Ülkenin birçok bölgesinden patlama haberleri geldi.

ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM), sabahın erken saatlerinde sona eren son saldırı dalgasına ilişkin yapılan bilgilendirmede, askeri komuta merkezlerinin, hava savunma ve kıyı gözetleme tesislerinin, roket fırlatma ve insansız hava aracı (İHA) üslerinin yanı sıra iletişim ağlarının vurulduğu kaydedildi.

Donald Trump: İran'a yine çok sert darbe indirdik

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası finalini stadyumda takip ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son saldırıların, önceki günlerde bölgede hayatını kaybeden ABD askerlerinin "onuru" için gerçekleştirildiğini dile getirdi.

İran'ın saldırılarında ölen iki asker için, "Bu harika insanlar, bu harika vatanseverler, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için orada görevdeydiler" diyen Trump, "Bu gece onlara (İran) yine çok sert bir darbe indirdik" ifadesini kullandı.

İran haber ajansı Tasnim'in ABD saldırıları ile ilgili haberlerine göre, gece boyunca ülkenin kuzeyindeki Tebriz, Umman Körfezi kıyısındaki liman kenti Çabahar, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Konarak, Huzistan eyaletindeki liman kenti Manşehr ve Basra Körfezi kıyısındaki bir başka liman kenti Bender İmam Humeyni saldırılara hedef oldu.

İran Devrim Muhafızları'na yakın Fars haber ajansı ise Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik bölgesi ve Buşehr eyaletinde patlamalar yaşandığını aktardı.

Bu arada İran halkı arasında, savaşın daha da tırmanması halinde başkent Tahran'ın yeniden bombalanabileceğine dair endişenin arttığı belirtiliyor.

Kuveyt ve Bahreyn misilleme füzelerine hedef oldu

İran ordusu ise ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Amerikan askerlerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine saldırmayı sürdürüyor.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinde bir kez daha saldırıya uğradığını, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen "düşman İHA'larını" püskürttüğü açıklandı.

ABD'nin bölgedeki bir başka müttefiki Bahreyn'de de gece boyunca birçok kez sirenler çaldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, vatandaşlardan sakin kalmalarını ve güvenli bir yere gitmelerini istedi.

Hürmüz Boğazı'nda ise, İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKTMO) tarafından aktarılan bilgilere göre bir gemi alev aldı. Olayın Umman'ın kuzey ucunda meydana geldiği belirtildi. Söz konusu olayla ilgili araştırma devam ederken bölgedeki gemilere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

İran Boğaz'da trafiğin kontrolünün kendisinde olduğunu ve gemilerin Umman kıyısı yerine kendi kıyıları boyunca rota izlemesi gerektiğini savunuyor.

Trump: İran ağır kayıplar verdi

ABD Başkanı Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde egemen olduğu yönündeki açıklamalarına ise bir kez daha karşı çıktı. "Boğaz'ı biz kontrol ediyoruz; onlar hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanan Trump, İran'ın savaşta çok ağır kayıplar verdiğini öne sürdü.

"Askeri açıdan neredeyse her şeylerini kaybettiler" diyen Trump, "Geriye çok az şey kaldı. Birkaç roketleri var. Birkaç İHA'ları var" dedi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, kısa süre önce ABD yetkililerine dayandırdığı bir haberinde Trump'ın İran'a yönelik operasyonları genişletmeye hazır olduğunu okuyucuları ile paylaşmıştı. Gazeteye göre seçenekler arasında hava saldırılarının yoğunlaştırılması, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran adalarının işgali için kara birliklerinin konuşlandırılması ve "Kazma Dağı" olarak bilinen bir nükleer tesisinin bombalanması yer alıyor.

ABD Ortadoğu'da hava gücünü artırıyor

WSJ'ye göre ABD, Almanya'nın Eifel bölgesindeki Spangdahlem hava üssünden çok sayıda F-16 tipi savaş uçağını Ortadoğu'ya kaydırıyor. Ayrıca İngiltere'deki RAF Lakenheath üssünden F-35 savaş uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal uçakları da bölgeye gönderilecek. Aynı iddialar New York Times (NYT) gazetesinde de yer aldı.

Bu arada ABD ordusu, Cumartesi günü Kuzey Irak'ta düşürülen bir İran İHA'sındaki patlamamış mühimmatın imhası sırasında bir askerin öldüğünü duyurdu. Böylece, İran savaşında ölen ABD askerlerinin sayısı 17'ye yükseldi.

Petrol fiyatı yeniden artışa geçti

İran ile ABD arasında Haziran ayında varılan geçici ateşkese rağmen çatışmaların giderek şiddetlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden durma noktasına gelmesi petrol fiyatları yeniden yukarı taşıyor.

Hafta sonunda, uluslararası piyasalarda yüzde 4'ün üzerinde artış kaydeden ham petrolün varil fiyatı 91 doların üzerine çıkarak 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

dpa,AFP/ ET,MUK