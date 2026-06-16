ABD, İsrail'deki Yakıt Uçaklarının Yüzde 20'sini Geri Çekiyor - Son Dakika
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ABD, İsrail'deki Yakıt Uçaklarının Yüzde 20'sini Geri Çekiyor

16.06.2026 12:43
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ABD, İran'la varılan mutabakat sonrası İsrail'deki yakıt ikmal uçaklarının yüzde 20'sini geri çekecek.

TEL ABD ordusunun, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmek üzere varılan mutabakatın ardından, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan yakıt ikmal uçaklarının yüzde 20'sini geri çekmeye hazırlandığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, konuyla ilgili habere yer verdi.

"ABD ordusu, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlandırılmış yakıt ikmal uçaklarının yüzde 20'sini geri çekmeye hazırlanıyor." ifadelerine yer verilen haberde, söz konusu adımın ABD ve İran arasında varılan mutabakatın ardından atıldığına dikkati çekildi.

Haberde, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in daha önceki önerisinde olduğu gibi Washington'ın söz konusu uçakları İsrail Hava Kuvvetleri üslerine mi yoksa ülke dışına mı transfer edeceği konusunda ise bilgiye yer verilmedi.

Bakan Regev'e göre Washington, Ben Gurion Havalimanı'nda 72 yakıt ikmal uçağı bulunduruyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'deki Yakıt Uçaklarının Yüzde 20'sini Geri Çekiyor - Son Dakika

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