Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır - Son Dakika
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Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır

Tarih vererek duyurdular: İran\'a saldırı planı hazır

İsrail medyası, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından beklenen misilleme için saldırı planının hazır olduğunu ve birkaç gün sonra düzenleneceğini iddia etti.

22.10.2024 22:16
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Tüm dünya İran'ın saldırdığı İsrail'in nasıl ve ne zaman misillemede bulunacağını konuşurken İsrail medyası, olası saldırıya ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. ABD'nin İsrail'den İran'a muhtemel saldırısını yumuşatmasını istediği iddia edilen haberde, İsrail'in saldırı planının hazır olduğu ve birkaç gün içinde düzenleneceği duyuruldu.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin bazı iddialara yer verildi. Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan haberde, ABD'nin İsrail'den İran'a muhtemel saldırısını yumuşatmasını istediği öne sürüldü. Washington'un ayrıca Tel Aviv'den Lübnan'daki kara saldırılarının tamamlanmasını "hızlandırmasını" talep ettiği aktarıldı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRI PLANI HAZIR İDDİASI

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti. Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in olası saldırı sonrası İran'ın "hemen karşılık vermesinin" beklendiği kaydedildi. Her iki habere ilişkin İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e" füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti. İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail Vergi Dairesinin verilerine dayandırdığı haberine göre, İran saldırısı İsrail'de 150 ila 200 milyon şekel aralığında hesaplanan bir tahribata yol açtı. İran'ın bu saldırısı, İsrail'e Nisan ayında füze ve insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırının ardından ikinci saldırısı olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilgehan Göktürk:
    İsrail İran a saldıramaz...!!Amerikan seçimleri önümüzdeki ay seçim bittiğinde her şey biter... 6 6 Yanıtla
    Gursel kalen:
    Beklede gör saldırıyor mu saldırmıyor mu 0 1
  • Alper Elma:
    itrail saldırırsa bence İran tüm kuvvetleriyle saldırması gerekiyor aksi takdirde şamar oğlanı kavramını kabul edecekler 1 1 Yanıtla
  • Hasan Kılıç:
    bunlarınki bir oyun hikaye 0 0 Yanıtla
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