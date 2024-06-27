ABD, İsrail'e 6,5 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Sağladı - Son Dakika
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ABD, İsrail'e 6,5 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Sağladı

ABD, İsrail\'e 6,5 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Sağladı

ABD'nin Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde güvenlik yardımı sağladığı kaydedildi. The Washington Post'un adı açıklanmayan bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberi, ABD'nin İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılar için yoğun destek verdiğini gözler önüne seriyor. Söz konusu yardımın miktarı bu hafta Savunma Bakanı Yoav Gallant liderliğindeki İsrail heyetinin Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşlarıyla görüşmelerinde ortaya çıktı. ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e sağladığı yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki güvenlik yardımının sadece yarısının Lübnan sınırında Hizbullah ile gerilimin savaşa dönme beklentilerinin yoğunlaştığı mayıs ayında aktarıldığı belirtildi. Gazze'nin idaresi ve 'ertesi gün' tartışmaları. Öte yandan, Washington'da temaslarda bulunan Gallant liderliğindeki İsrailli heyet ile Amerikalı muhatapları görüşmelerde devam eden Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonra ermesi ardından 'ertesi gün' için olası senaryoları tartıştığını bildirildi. Savunma Bakanı Gallant'ın, Hamas sonrası Gazze'nin idaresini yeniden kurgulamayı 'uzun ve karmaşık bir süreç' olarak tanımladığı kaydedildi. Gallant, ayrıca Gazze'nin idaresi konusunda uluslararası toplumun dahlinin gerekliliğine işaret ettiğine yer verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

27.06.2024 11:13
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ABD'nin Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde güvenlik yardımı sağladığı kaydedildi.

The Washington Post'un adı açıklanmayan bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberi, ABD'nin İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılar için yoğun destek verdiğini gözler önüne seriyor.

Söz konusu yardımın miktarı bu hafta Savunma Bakanı Yoav Gallant liderliğindeki İsrail heyetinin Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşlarıyla görüşmelerinde ortaya çıktı.

ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e sağladığı yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki güvenlik yardımının sadece yarısının Lübnan sınırında Hizbullah ile gerilimin savaşa dönme beklentilerinin yoğunlaştığı mayıs ayında aktarıldığı belirtildi.

Gazze'nin idaresi ve "ertesi gün" tartışmaları

Öte yandan, Washington'da temaslarda bulunan Gallant liderliğindeki İsrailli heyet ile Amerikalı muhatapları görüşmelerde devam eden Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonra ermesi ardından "ertesi gün" için olası senaryoları tartıştığını bildirildi.

Savunma Bakanı Gallant'ın, Hamas sonrası Gazze'nin idaresini yeniden kurgulamayı "uzun ve karmaşık bir süreç" olarak tanımladığı kaydedildi.

Gallant, ayrıca Gazze'nin idaresi konusunda uluslararası toplumun dahlinin gerekliliğine işaret ettiğine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e 6,5 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Sağladı - Son Dakika

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