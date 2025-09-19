ABD'den İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satış planı - Son Dakika
ABD'den İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satış planı

ABD\'den İsrail\'e 6 milyar dolarlık silah satış planı
19.09.2025 21:10
Wall Street Journal'a göre; ABD, İsrail'e 6 milyar dolar tutarında 30 adet Apache helikopteri ve 3 binden fazla zırhlı piyade aracı içeren yeni bir silah satışı planlıyor. Teslimatın 2-3 yılı bulacağı belirtilirken anlaşmanın ABD'nin askeri yardım programıyla finansa edileceği aktarıldı. Trump yönetimi silah satışı yapmak için Kongre onayı talep ediyor.

İsrail, Gazze'ye yönelik insanlık ve hukuk dışı saldırılarına devam ederken Washington'dan yeni bir silah satış planı geldiği öne sürüldü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolar (Yaklaşık 248 milyar TL) tutarında yeni silah satışı yapmayı planladığını iddia etti.

SİLAH SATIŞ PAKETİNDE NELER VAR?

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara ve ulaştığı belgelere göre ABD, 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracını İsrail'e satmayı planlıyor.

TESLİMATLAR 2-3 YILI BULUR

Söz konusu silahların teslimatının en erken 2-3 yılı bulacağı ifade edilirken, satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği belirtiliyor.

Satış planının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin liderlerinin onayından geçmesinin ardından Kongre'ye sunulacağı ve kamuoyuna resmi bildiriminin yapılacağı ifade ediliyor.

SATIŞ GERÇEKLEŞİRSE İSRAİL FİLOSUNU İKİYE KATLAYACAK

Öte yandan, söz konusu silah satış planının İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği vurgulandı.

Ayrıca, satışın gerçekleşmesi halinde İsrail'in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı kaydediliyor.

Kaynak: AA

