ABD, İsrail'e askeri yardımı artırırken yardım kuruluşunun çalışanlarının öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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ABD, İsrail'e askeri yardımı artırırken yardım kuruluşunun çalışanlarının öldürülmesini kınadı

ABD hükümeti, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürüldüğü gün, Tel Aviv'e yeni bir askeri yardımı onayladı. Başkan Joe Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında WCK'nın 7 çalışanını öldürmesine rağmen, binlerce bombanın daha İsrail'e transferini onayladı. Bu karar, sivillerin korunması çağrılarına rağmen, hükümetin İsrail'e ölümcül silah akışını sürdürme kararlılığını gösteriyor.

04.04.2024 18:59
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NEW ABD hükümetinin, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürüldüğü gün, Tel Aviv'e yeni bir askeri yardımı onayladığı ortaya çıktı.

Washington Post'a konuşan üç ABD'li yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında WCK'nın 7 çalışanını öldürmesiyle aynı gün, binlerce bombanın daha İsrail'e transferini onayladığını aktardı.

Haberde, "İşlem, pazartesi günkü yüksek profilli cinayetlere ve ABD'nin bu desteği savaş bölgesindeki sivillerin daha fazla korunması şartına bağlaması yönünde artan çağrılara rağmen, hükümetin İsrail'e ölümcül silah akışını sürdürme kararlılığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun öldürdüğü yardım kuruluşu çalışanları arasında bir ABD vatandaşının da bulunduğu vurgulanan haberde, Biden'ın, söz konusu saldırı sonrası "öfkelendiği ve kalbinin kırıldığı" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.

Biden, "İsrail, sivillere son derece ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırmaya çalışan yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermedi." ifadesini kullanmıştı.

ABD hükümeti, yasalara göre, İsrail'e yapacağı askeri yardımları, teslimattan önce herhangi bir zamanda askıya alma yetkisine sahip.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e askeri yardımı artırırken yardım kuruluşunun çalışanlarının öldürülmesini kınadı - Son Dakika

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