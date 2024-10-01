ABD, İsrail'e İran Füze Saldırılarına Destek Veriyor

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın füze saldırıları karşısında İsrail'e askeri anlamda aktif olarak destek verdiklerini kaydederek, "Şu anki mevcut bilgilerimize göre, bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Durum Odası'nda söz konusu saldırıları anlık olarak takip ettiğini ve bölgedeki ABD birlikleriyle yakın koordinasyon halinde olduklarını kaydetti.

ABD'nin de yardımıyla İsrail'in bu saldırılardan başarıyla çıktığını savunan Sullivan, "Şu anki mevcut bilgilerimize göre, bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor." dedi.

Sullivan, İran'ın İsrail'e yönelik 200 civarında balistik füze fırlattığını belirterek, "ABD ordusu, İsrail'in bu saldırılara karşı kendini savunmasında İsrail ordusuyla yakın koordinasyon halinde oldu. ABD donanması destroyerleri, (İsrail'e doğru) atılan füzelerin düşürülmesinde İsrail hava savunma unsurlarına katıldı." diye konuştu.

Söz konusu füze saldırılarının İsrail'de yarattığı tesirin neler olduğu konusunda halen İsrailli yetkililerle temas haline olduklarını kaydeden Sullivan, "Şu an itibarıyla İsrail'de herhangi bir ölüm olduğunu bilmiyoruz. (İşgal altındaki) Batı Şeria'da bir Filistinli sivilin hayatını kaybettiği haberlerini takip ediyoruz. İsrail'deki herhangi bir uçağın ya da stratejik askeri varlığın zarar gördüğü yönünde bilgi yok." ifadelerini kullandı.

???????Sullivan, İran'ın tehditlerine karşı nasıl bir yol izleyecekleri hususunda da İsrailli muhataplarıyla anlık olarak görüştüklerini ve süreci yakından izleyeceklerini söyledi.