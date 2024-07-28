ABD, İsrail'e Mecdel Şems saldırısında tam destek verdi - Son Dakika
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ABD, İsrail'e Mecdel Şems saldırısında tam destek verdi

ABD yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısını kınayarak, Hizbullah dahil İran destekli örgütler karşısında İsrail'e her türlü desteğin verileceğini bildirdi. Beyaz Saray yetkilisi, saldırının korkunç olduğunu belirterek, İsrail'in güvenliğine olan desteğin sarsılmaz olduğunu ifade etti. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

28.07.2024 00:55
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ABD yönetimi, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısını kınayarak, Hizbullah dahil İran destekli örgütler karşısında "İsrail'e her türlü desteğin verileceğini" bildirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin Amerikan medyasına yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, söz konusu saldırıyı kınadığı belirtildi.

Saldırının "korkunç" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, " Lübnan'daki Hizbullah dahil İran destekli tüm terör gruplarına karşı İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz." ifadesi kullanıldı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik saldırıda bir futbol sahasına roket isabet etmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının, "durum değerlendirmesi ve eldeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e Mecdel Şems saldırısında tam destek verdi - Son Dakika

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