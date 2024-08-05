ABD, İsrail'e MK-83 bombaları göndermeyi onayladı - Son Dakika
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ABD, İsrail'e MK-83 bombaları göndermeyi onayladı

ABD yönetimi, İsrail'e hava saldırılarında kullanılmak üzere yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarını göndermeyi onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talebi üzerine ABD Başkanı Joe Biden'ın karar verdiği iddia ediliyor.

05.08.2024 10:40
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ABD yönetiminin, İsrail'e hava saldırılarında kullanması için yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarını göndermeyi onayladığı ileri sürüldü.

"Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, temmuz ayı sonlarında ABD'ye ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'dan kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile gerilimin tırmanması halinde daha ağır bombalar gönderilmesi talebinde bulundu.

Haberde Biden'ın savaş uçaklarında kullanılan yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombaların gönderimine karar verdiği iddia edilirken, Washington'un bir ton ağırlığındaki MK-84'ün transferini kabul edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Onaylandığı belirtilen yarım tonluk bombaların, gemiye yüklendikten sonra Biden yönetimi tarafından gönderimi durdurulan yaklaşık 1700 adet 250 kilogram ağırlığındaki MK-82 bombalarıyla birlikte İsrail'e ulaştırılması bekleniyor.

MK-82 bombalarının, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırılarından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle doğrudan Biden'ın emriyle durdurulduğu kaydedilmişti.

ABD'nin 7 Ekim saldırılarından sonra bir süre İsrail'e silah göndermeyi kısıtladığı ancak son dönemde tekrar göndermeye başladığı bilinirken, ağır silahların gönderimi kamuoyunda tartışmlara neden oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e MK-83 bombaları göndermeyi onayladı - Son Dakika

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