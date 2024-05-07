ABD, İsrail'e silah sevkiyatını bekletiyor iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsrail'e silah sevkiyatını bekletiyor iddiası

ABD, İsrail\'e silah sevkiyatını bekletiyor iddiası

ABD yönetimi, İsrail'e siyasi bir mesaj göndermek amacıyla Boeing şirketi yapımı iki tür hassas bombanın sevkiyatını beklettiği iddia ediliyor. ABD yetkilileri ve kaynaklara göre, satışın beklemesinin sebebi Biden yönetiminin İsrail'e baskı yapmak istemesi. İsrail'e yapılan bir silah satışının bekletilmesi, İsrail'e sessizce baskı yapmanın yolunu bulduğu anlamına geliyor.

07.05.2024 23:23  Güncelleme: 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetiminin, İsrail'e siyasi "bir mesaj göndermek" için Boeing şirketi yapımı iki tür hassas bombanın sevkiyatını beklettiği iddia edildi.

Bir ABD yetkilisi ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan 6 farklı kaynağın Politico'ya yaptığı açıklamalara göre, ABD yönetimi, Boeing şirketinin Müşterek Saldırı Mühimmatları ve Küçük Çaplı Bombalarının satışını henüz onaylamadı.

İsmini açıklamak istemeyen yetkili, bu satışın beklemesinin sebebinin Biden yönetiminin, İsrail'e siyasi "bir mesaj göndermek" istemesi olduğunu öne sürdü.

Politico'ya konuşan üst düzey bir Kongre yetkilisi ve konuya ilişkin bilgisi olan iki kişi, satışın "bekletilmesi" haberi geldiğinde mühimmatın İsrail'e gönderilmeye "çoktan" hazır olduğunu öne sürdü.

Diğer bir endüstri yetkilisi ise, ABD yönetiminin Boeing'e, onayın "politik nedenlerle" bekletilmesinden dolayı sevkiyatı durdurmalarını söylediğini iddia etti.

Öte yandan haberde, ABD'nin, 7 Ekim sonrası ilk kez İsrail'e yapılan bir silah satışını bekletmesinin İsrail'e "sessizce baskı yapmanın yolunu bulduğu" anlamına geldiği ifadeleri kullanıldı.

Senatör Chris Van Hollen yaptığı açıklamada, Biden'ın İsrail'in Refah'a saldırmaması yönünde defalarca yaptığı uyarıları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Van Hollen, "İlave sivil kayıplar ve insani yardım üzerindeki yıkıcı etkisi göz önüne alındığında böyle bir işgali destekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

İsrail yönetiminin savaşa yönelik tutumuna değinen Hollen "ABD vatandaşlarının finanse ettiği silahların teslimatının durdurulması için yönetime çağrıda bulunmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Boeing, İsrail, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e silah sevkiyatını bekletiyor iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:16 İmamoğlu’ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e tepki İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e tepki
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
20:53 Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
20:12 Osman Kavala AK Partili isimleri karşı karşıya getirdi Osman Kavala AK Partili isimleri karşı karşıya getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 23:36:21. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'e silah sevkiyatını bekletiyor iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement