ABD, İsrail'in denetim mekanizması kurmasına karşı çıkıyor - Son Dakika
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ABD, İsrail'in denetim mekanizması kurmasına karşı çıkıyor

İsrail basınına göre ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'nde denetim mekanizması kurmasına karşı çıkarak şartı reddetti.

17.08.2024 17:16
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İsrail basını, ABD'nin, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkese varılması amacıyla yapılacak anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey güney hattını bölen Netzarim Koridoru'nda İsrail'in denetim mekanizması kurması şartına karşı çıktığını Tel Aviv'e ilettiğini yazdı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Washington, İsrail'in, esir takası ve ateşkese varılması için yapılacak anlaşmanın şartları kapsamında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Netzarim ekseninde bir mekanizma kurulması şartını reddettiğini Tel Aviv'e bildirdi.

Haberde, "Amerikalılar, İsrail'e bu şartı kabul etmeyeceklerini ve bu seçeneğin masada olmadığını içeren açık bir mesaj gönderdiler." denildi.

Anlaşma önünde hala büyük engellerin bulunduğuna işaret edilen haberde, İsrail'in Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmakta ısrar ettiği kaydedildi.

Haberde ayrıca "Başbakan Binyamin Netanyahu, güvenlik görüşmelerinde farklı çözümler önerilmesine rağmen İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nda kalması konusunda ısrar ediyor." denildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de çarşamba yaptığı açıklamada, ordusunun Philadelphia Koridoru'na ilişkin siyasi düzeyin bu konudaki kararına bağlı olarak tüm seçenekleri hazırladığını belirtmişti.

Halevi, "Siyasi düzey, Koridorda kalmaya karar verdiğinde burada nasıl güçlü bir şekilde kalacağımızı bileceğiz." demişti.

İsrail basını, daha önce, Netanyahu'nun ısrarcı olduğu "27 Mayıs prensipleri" olarak ifade edilen maddeleri şöyle sıralamıştı:

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru olarak isimlendirilen sınır hattında ve Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda hakimiyeti, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidecek olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemek için Gazze Şeridi'ni kuzey güney hattında bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması.

Bunun yanı sıra, ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını korumak istediği belirtiliyor.

Doha'daki esir takası ve ateşkes müzakereleri

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da perşembe ve cuma günleri müzakereler yapılmıştı.

ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak bir açıklama yapmış ve müzakerelerin "ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda" yapıldığını ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Hamas ABD Başkanı Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını kaydetmişti.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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